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В Новосибирске рядом с горящим складом "жутко" пахнет пластиком

Сегодня, 13:10
Фото: "Инцидент Новосибирск"
Черное небо
От объятого огнем склада на 2-й Станционной улице распространяется "жуткий" запах горелого пластика, пишет ВК-сообщество "Инцидент Новосибирск"

"В Ленинском районе, на 2-й Станционной горят склады. Со слов очевидцев, в воздухе присутствует жуткий запах пластика", - говорится в публикации.

Как рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило сегодня в 16:58. Когда пожарные прибыли на место происшествия двухэтажное здание склада было полностью объято огнем.

В ликвидации возгорания задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. Причем, группировка будет усиливаться, в частности, ожидается прибытие пожарного поезда.

В Новосибирске горит склад на 2-й Станционной, площадь пожара - 1800 кв. м
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#Город#Происшествия#Новосибирск#Склад#Пожар#Запах
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