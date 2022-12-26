В Новосибирске рядом с горящим складом "жутко" пахнет пластиком

"В Ленинском районе, на 2-й Станционной горят склады. Со слов очевидцев, в воздухе присутствует жуткий запах пластика", - говорится в публикации.
Как рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило сегодня в 16:58. Когда пожарные прибыли на место происшествия двухэтажное здание склада было полностью объято огнем.
В ликвидации возгорания задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. Причем, группировка будет усиливаться, в частности, ожидается прибытие пожарного поезда.