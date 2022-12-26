В Новосибирске горит склад на 2-й Станционной, площадь пожара - 1800 кв. м

Первые кадры с места происшествия были опубликованы в ВК-сообществе “АСТ-54”. Автор записи уточняет, что очевидцы аварии слышали взрывы, предшествовавшие появлению дыма и огня.
Помимо этого, сообщается предварительная площадь горения: 1800 кв. м. Свидетели происшествия также говорят о привлечении к тушению пожарного поезда.
На момент публикации нет данных ни о потерпевши, ни о причинах пожара.
Ранее стало известно, что прокуратура Новосибирской области проведет проверку противопожарной безопасности в загоревшемся детское саду "Кубики"