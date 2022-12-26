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В Новосибирске горит склад на 2-й Станционной, площадь пожара - 1800 кв. м

Сегодня, 11:42
Фото: ВК-сообществе “АСТ-54”
В Новосибирске загорелся склад

В складских помещениях на 2-й Станционной улице Новосибирска вспыхнул пожар

О возгорании склада в Новосибирске стало известно в понедельник, 26 декабря.

Первые кадры с места происшествия были опубликованы в ВК-сообществе “АСТ-54”. Автор записи уточняет, что очевидцы аварии слышали взрывы, предшествовавшие появлению дыма и огня. 

Помимо этого, сообщается предварительная площадь горения: 1800 кв. м. Свидетели происшествия также говорят о привлечении к тушению пожарного поезда. 

На момент публикации нет данных ни о потерпевши, ни о причинах пожара.

Ранее стало известно, что прокуратура Новосибирской области проведет проверку противопожарной безопасности в загоревшемся детское саду "Кубики" 

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В Новосибирске загорелся склад
Видео: ВК-сообществе “АСТ-54”
#Новосибирск#Склад#Пожар#Взрывы#Видео
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