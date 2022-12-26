Прокуратура проверит соблюдение противопожарной безопасности в сгоревшем детском саду

В Телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области» в понедельник, 26 декабря, был опубликован пост, сообщающий об организации проверки в сгоревшем деском саду.
Прокуратура собирается оценить «Кубики» на соответствие требованиям противопожарной безопасности. Для этого также будет привлечен отдел надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР).
Напомним, что утром 26 декабря в детском саду «Кубики» вспыхнул пожар. Из учреждения было эвакуировано более ста детей. К счастью, все обошлось без пострадавших.