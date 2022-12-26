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Прокуратура проверит соблюдение противопожарной безопасности в сгоревшем детском саду

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Прокуратура проверит детский сад "Кубики"
Об организации прокурорской проверки загоревшегося детского сада «Кубики» стало известно через несколько часов после публикации информации о пожаре.

В Телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области» в понедельник, 26 декабря, был опубликован пост, сообщающий об организации проверки в сгоревшем деском саду. 

Прокуратура собирается оценить «Кубики» на соответствие требованиям противопожарной безопасности. Для этого также будет привлечен отдел надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР). 

Напомним, что утром 26 декабря в детском саду «Кубики» вспыхнул пожар. Из учреждения было эвакуировано более ста детей. К счастью, все обошлось без пострадавших.

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#Новосибирск#Прокуратура#Детсвий сад#Пожар#Происшествия
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