В тушении пожара на складе на 2-й Станционной задействуют пожарный поезд

"Более 70 человек и 20 единиц техники ликвидируют крупный пожар в складском здании по ул. 2-я Станционная в Новосибирске. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило сегодня в 16:58. Когда пожарные прибыли на место происшествия двухэтажное здание склада было полностью объято огнем.
“Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения”, - добавили в МЧС.
Там подчеркнули, что группировка спасателей и спецтехники наращивается, в скором времени на 2-ю Станционную должен прибыть пожарный поезд.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.