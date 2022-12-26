В тушении пожара на складе на 2-й Станционной задействуют пожарный поезд

"Более 70 человек и 20 единиц техники ликвидируют крупный пожар в складском здании по ул. 2-я Станционная в Новосибирске. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.