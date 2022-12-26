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В тушении пожара на складе на 2-й Станционной задействуют пожарный поезд

Сегодня, 12:29
Фото: ГУ МЧС по НСО
Огнеборцы

Горящий склад в Новосибирске тушит усиленная группировка пожарных

В Новосибирске пожар на складе, расположенном на 2-й Станционной улице, ликвидирует усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщает региональное управление МЧС.

"Более 70 человек и 20 единиц техники ликвидируют крупный пожар в складском здании по ул. 2-я Станционная в Новосибирске. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило сегодня в 16:58. Когда пожарные прибыли на место происшествия двухэтажное здание склада было полностью объято огнем.

“Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения”, - добавили в МЧС.

Там подчеркнули, что группировка спасателей и спецтехники наращивается, в скором времени на 2-ю Станционную должен прибыть пожарный поезд.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В Новосибирске горит склад на 2-й Станционной, площадь пожара - 1800 кв. м
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#Город#Происшествия#Новосибирск#Склад#Пожар#Тушение
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