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Горение

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Склад пиломатериалов сгорел в СНТ под Бердском
Пожар произошел в Новосибирской области. Огонь охватил здание со всех сторон.
20 октября, 09:01
Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре
В Новосибирске ночью вспыхнула квартира. По неизвестным причинам огонь охватил всю жилплощадь и повредил несколько балконов.
5 апреля, 01:38
Шесть гаражей и три автомобиля дотла сгорели в Новосибирске
Несколько гаражей сгорели во время пожара в Калининском районе Новосибирска. Также повреждения получили автомобили.
28 марта, 01:39
Новосибирец сгорел во время пожара в квартире — его тело нашли спасатели
Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в квартире, где произошел пожар в Новосибирской области.
23 февраля, 08:02
2022
Ликвидировано открытое горение на складе не 2-й Станционной, там хранилась полиграфия
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе полиграфической продукции на 2-й Станционной улице, сообщили в главке МЧС по НСО.
26 декабря 2022, 14:44

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