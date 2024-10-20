Склад пиломатериалов сгорел в СНТ под Бердском

Posted 20 октября, 09:01
Published 20 октября, 09:01
Modified 20 октября, 09:03
Updated 20 октября, 09:03
В СНТ «Луговое», расположенном под Бердском, Новосибирской области, 19 октября произошел крупный пожар на складе пиломатериалов. Возгорание охватило три участка: строительный магазин, ангар и навес. Огонь заметили около 16:49, о чем немедленно сообщили в службу МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли 12 спасателей и 4 единицы пожарной техники. Благодаря их слаженной работе открытое горение удалось ликвидировать в течение часа. После этого пожарные продолжили разбор и проливку обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Площадь пожара на данный момент уточняется.
К счастью, информации о пострадавших нет. Сейчас ведется расследование, причины пожара будут установлены после завершения всех необходимых работ.