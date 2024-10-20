Склад пиломатериалов сгорел в СНТ под Бердском

В СНТ «Луговое», расположенном под Бердском, Новосибирской области, 19 октября произошел крупный пожар на складе пиломатериалов. Возгорание охватило три участка: строительный магазин, ангар и навес. Огонь заметили около 16:49, о чем немедленно сообщили в службу МЧС.