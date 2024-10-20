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Posted 20 октября, 09:01

Published 20 октября, 09:01

Modified 20 октября, 09:03

Updated 20 октября, 09:03

Пожар в СНТ

Склад пиломатериалов сгорел в СНТ под Бердском

20 октября 2024, 09:01
Фото: АСТ-54
Пожар в СНТ
Пожар произошел в Новосибирской области. Огонь охватил здание со всех сторон.

В СНТ «Луговое», расположенном под Бердском, Новосибирской области, 19 октября произошел крупный пожар на складе пиломатериалов. Возгорание охватило три участка: строительный магазин, ангар и навес. Огонь заметили около 16:49, о чем немедленно сообщили в службу МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли 12 спасателей и 4 единицы пожарной техники. Благодаря их слаженной работе открытое горение удалось ликвидировать в течение часа. После этого пожарные продолжили разбор и проливку обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Площадь пожара на данный момент уточняется.

К счастью, информации о пострадавших нет. Сейчас ведется расследование, причины пожара будут установлены после завершения всех необходимых работ.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#Спасатели#МЧС#Горение#СНТ
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