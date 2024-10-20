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СНТ

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Октябрь
Склад пиломатериалов сгорел в СНТ под Бердском
Пожар произошел в Новосибирской области. Огонь охватил здание со всех сторон.
20 октября, 09:01
Губернатор Андрей Травников поставил задачи по догазификации в Новосибирской области
В Правительстве региона под председательством Губернатора Андрея Травникова состоялось заседание регионального штаба по газификации.
17 октября, 06:08
Жители новосибирского СНТ боятся массовых пожаров из-за соседей-пироманов
Жители СНТ «Конструктор» в Новосибирске выражают обеспокоенность по поводу регулярных запусков пиротехники соседями, что может привести к опасным последствиям.
16 октября, 23:38
Сентябрь
Частный сектор в Новосибирске уходит под воду
8 сентября, 05:15
Июль
Более 5,7 тысяч домов СНТ включили в план догазификации в Новосибирской области
Министерство ЖКХ и энергетики региона сформировало план-график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона и направило его на согласование единому оператору газификации.
2 июля, 04:10
Июнь
Как справиться с вредителями на даче, рассказали новосибирским садоводам
В начале лета на дачных участках основная задача — побороть тлю, плодожорки и других вредителей. Ваши растения будут благодарны за подкормку азотными удобрениями в июне.
18 июня, 10:41
Затопит еще больше: вода будет подниматься несколько дней в Новосибирске
Вода в реке Обь на территории Новосибирской области продолжит подниматься вплоть по 21 июня, предупредили в мэрии города со ссылкой на экстренные службы.
18 июня, 03:36
Нелегальный детский лагерь организовал председатель новосибирского СНТ
На территории одного из садоводств в Новосибирской области действовал незаконный лагерь для детей и подростков, заявил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.
17 июня, 04:46
Май
Мертвых собак в мусорных мешках нашли новосибирские дачники
В мусорных пакетах, которые заметили на обочине дороги возле СНТ «Приборостроитель», нашли несколько мертвых собак, сообщили садоводы.
2 мая, 04:05
Апрель
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Жители не могут подъехать к своим домам, не говоря уже о «скорых» и автомобилях других экстренных служб, сообщает СК.
24 апреля, 08:06
В мэрии предупредили о подтоплении участков в Советском и Первомайском районах
23 апреля, 04:40
Талые воды подступают к садовым обществам под Новосибирском
5 апреля, 06:49

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