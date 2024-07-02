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Догазицификацию СНГ выполняют в рамках поручения президента России

Более 5,7 тысяч домов СНТ включили в план догазификации в Новосибирской области

2 июля 2024, 04:10
Фото: 1MI
Догазицификацию СНГ выполняют в рамках поручения президента России
Министерство ЖКХ и энергетики региона сформировало план-график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона и направило его на согласование единому оператору газификации.

В Новосибирской области ведется работа по исполнению поручения президента России по обеспечению подключений к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах.

«В период с апреля по конец июня министерство ЖКХ и энергетики региона совместно с органами местного самоуправления довели информацию до представителей СНТ об изменении в законодательстве и необходимости проведения собраний по участию в догазификации, одновременно была проведена инвентаризация технической возможности проведения газа к границам домовладений в СНТ. На основе протоколов собраний и технической инвентаризации сформирован план-график догазификации. На сегодня в него включены 5 720 домовладений в 197 СНТ», — сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

График направлен на согласование единому оператору газификации ООО «Газпром газификация». Таким образом, констатировал Евгений Назаров, первый этап работы по догазификации СНТ выполнен успешно.

Напомним, что расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству России поручил президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Газификация#Газ#График#СНТ
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