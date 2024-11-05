На 10 тысяч домовладений увеличены планы догазификации в Новосибирской области

Posted 5 ноября, 11:00
Published 5 ноября, 11:00
Modified 5 ноября, 11:02
Updated 5 ноября, 11:02
Изменения в постановление Правительства Новосибирской области № 144-п внесены в целях актуализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области.
«Актуализированы планы мероприятий региональной программы, добавлены пообъектный и сводный планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства, а также объемы финансирования мероприятий. Количество домовладений, подлежащих догазификации, увеличилось и составляет 76,6 тысяч, из них 8 тысяч на территории садоводств, объем финансирования мероприятий догазификации вырос до 15,2 миллиарда рублей за счет средств Единого оператора газификации», — сообщил и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.
По информации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, до изменений план-график догазификации включал 66,3 тысячи домовладений. На начало ноября 2024 года в рамках этих мероприятий обеспечена техническая возможность подключения природного газа 44,5 тысячам домовладений Новосибирской области.