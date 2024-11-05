На 10 тысяч домовладений увеличены планы догазификации в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области на очередном заседании, которое прошло 5 ноября под руководством Губернатора Андрея Травникова, поддержало внесение изменений в программу газификации, согласно которым количество домовладений, подлежащих догазификации, увеличено до 76 600, из них 8 000 в СНТ.

Подпишитесь