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Posted 5 ноября, 11:00

Published 5 ноября, 11:00

Modified 5 ноября, 11:02

Updated 5 ноября, 11:02

Газовая плита

На 10 тысяч домовладений увеличены планы догазификации в Новосибирской области

5 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI. Газовая плита
Правительство Новосибирской области на очередном заседании, которое прошло 5 ноября под руководством Губернатора Андрея Травникова, поддержало внесение изменений в программу газификации, согласно которым количество домовладений, подлежащих догазификации, увеличено до 76 600, из них 8 000 в СНТ.

Изменения в постановление Правительства Новосибирской области № 144-п внесены в целях актуализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области.

«Актуализированы планы мероприятий региональной программы, добавлены пообъектный и сводный планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства, а также объемы финансирования мероприятий. Количество домовладений, подлежащих догазификации, увеличилось и составляет 76,6 тысяч, из них 8 тысяч на территории садоводств, объем финансирования мероприятий догазификации вырос до 15,2 миллиарда рублей за счет средств Единого оператора газификации», — сообщил и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

По информации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, до изменений план-график догазификации включал 66,3 тысячи домовладений. На начало ноября 2024 года в рамках этих мероприятий обеспечена техническая возможность подключения природного газа 44,5 тысячам домовладений Новосибирской области.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Правительство#Газификация#Андрей Травников#Финансирование#СНТ
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