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Posted 15 октября, 10:37

Published 15 октября, 10:37

Modified 15 октября, 10:39

Updated 15 октября, 10:39

По словам главы региона, волонтеры вносят важный вклад в ход СВО

Андрей Травников призвал усилить поддержку волонтерского движения в регионе

15 октября 2024, 10:37
Фото: nso.ru
По словам главы региона, волонтеры вносят важный вклад в ход СВО
Губернатор Травников поблагодарил жителей районов Новосибирской области за поддержку земляков, принимающих участие в специальной военной операции и обозначил задачу по развитию волонтерского движения.

Поддержку волонтёрства обсудили участники Президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области. В работе Президиума принял участие председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

«Главная наша задача — приближение победы. Благодарю за помощь нашим бойцам. Земляки чувствуют эту поддержку — и с уровня области, и из отдельных муниципалитетов — поддержку своих земляков из районов и городов, от отдельных предприятий и предпринимателей, волонтерского движения… Текущая задача — поддерживать и расширять волонтерское движение. Это важно даже не для наших ребят, это важно и для тех, кто находится в тылу — чем больше людей будет вовлечено в эту деятельность, будут причастны к победе, которую мы все приближаем — тем крепче будет память об этой победе. Тут мощный воспитательный и патриотический эффект — спасибо всем, кто делает эту работу», — отметил губернатор Андрей Травников.

Также в ходе заседания о приоритетных аспектах текущей деятельности министерства региональной политики участникам заседания рассказал заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов.

Важные направления деятельности министерства — развитие военно-патриотического воспитания, содействие волонтерским организациям и инициативным группам, оказывающим поддержку участникам специальной военной операции.

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