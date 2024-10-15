Андрей Травников призвал усилить поддержку волонтерского движения в регионе

Губернатор Травников поблагодарил жителей районов Новосибирской области за поддержку земляков, принимающих участие в специальной военной операции и обозначил задачу по развитию волонтерского движения.

Поддержку волонтёрства обсудили участники Президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области. В работе Президиума принял участие председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив. «Главная наша задача — приближение победы. Благодарю за помощь нашим бойцам. Земляки чувствуют эту поддержку — и с уровня области, и из отдельных муниципалитетов — поддержку своих земляков из районов и городов, от отдельных предприятий и предпринимателей, волонтерского движения… Текущая задача — поддерживать и расширять волонтерское движение. Это важно даже не для наших ребят, это важно и для тех, кто находится в тылу — чем больше людей будет вовлечено в эту деятельность, будут причастны к победе, которую мы все приближаем — тем крепче будет память об этой победе. Тут мощный воспитательный и патриотический эффект — спасибо всем, кто делает эту работу», — отметил губернатор Андрей Травников. Также в ходе заседания о приоритетных аспектах текущей деятельности министерства региональной политики участникам заседания рассказал заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. Важные направления деятельности министерства — развитие военно-патриотического воспитания, содействие волонтерским организациям и инициативным группам, оказывающим поддержку участникам специальной военной операции. Новосибирскую разработку дрон-камикадзе «Трибунал» начали применять на СВО Узнать подробнее Читайте также: Медикаменты для волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО 3 тысячи новосибирцев стали участниками форума волонтеров «Тыл — для Победы!» Волонтеры отреставрировали православные святыни из ЛНР в Новосибирске