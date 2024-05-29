atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Гуманитарную помощь отправили бойцам

Медикаменты для волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО

29 мая 2024, 10:12
Фото: 1MI
Гуманитарную помощь отправили бойцам
Крупную партию гуманитарной помощи для воинских подразделений в зоне СВО отправила Новосибирская область: в нее вошло все самое нужное для работы госпиталей.

От региона были отправлены медикаменты, одежда для лечения бойцов — все это получили медицинские волонтеры. Также в помощь доставили машины УАЗ, квадроциклы и многое другое. На этой неделе в зону проведения спецоперации уедут четыре фуры. Об этом сообщила председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“» Ирина Фёдорова.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова оперативно обрабатываются все заявки от воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Каждый житель нашего региона может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза, связанные с этим организационные задачи решает «Ассоциация „Интеграция“», а все финансовые вопросы берет на себя правительство региона.

Отметим, что в 2024 году регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом. Это были как продукты питания, так и средства гигиены, медикаменты, одежда и спецтехника.

110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский зоопарк направил гуманитарную помощь Донецкому зоопаркуКрупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от региона
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Помощь#Губернатор#СВО#Зона СВО#Гуманитарная помощь
Подпишитесь
«Он правильно сделал выводы»: итоги первого месяца нового мэра Новосибирска
Сегодня, 02:01
Новые камеры, штрафующие водителей, появятся в Новосибирске — называем адреса
Сегодня, 02:03
Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители Новосибирска
Сегодня, 01:35
Депутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Новосибирска
Вчера, 11:25
Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске
Вчера, 08:24
Путешествие в мир сфагнума: любуемся красотами Васюганских болот
Вчера, 07:23
"