Медикаменты для волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО

От региона были отправлены медикаменты, одежда для лечения бойцов — все это получили медицинские волонтеры. Также в помощь доставили машины УАЗ, квадроциклы и многое другое. На этой неделе в зону проведения спецоперации уедут четыре фуры. Об этом сообщила председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“» Ирина Фёдорова.