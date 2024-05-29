Медикаменты для волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
От региона были отправлены медикаменты, одежда для лечения бойцов — все это получили медицинские волонтеры. Также в помощь доставили машины УАЗ, квадроциклы и многое другое. На этой неделе в зону проведения спецоперации уедут четыре фуры. Об этом сообщила председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“» Ирина Фёдорова.
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова оперативно обрабатываются все заявки от воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Каждый житель нашего региона может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза, связанные с этим организационные задачи решает «Ассоциация „Интеграция“», а все финансовые вопросы берет на себя правительство региона.
Отметим, что в 2024 году регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом. Это были как продукты питания, так и средства гигиены, медикаменты, одежда и спецтехника.