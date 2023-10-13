Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от региона

Во время рабочих визитов в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области к Андрею Травникову обратился ряд волонтерских организаций, в том числе «ZOV Журавки 54» Чистоозерного района по вопросу оказания поддержки в изготовлении маскировочных сетей. Региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства при участии министерства региональной политики и общественной организацией Ассоциация «Интеграция» оперативно закуплены необходимые материалы: шнуры различных видов, ткани оксфорд и спандбонд, нитки, основа для плетения — сетевая дель. Общий объем приобретенных материалов составил более 6 тонн на сумму порядка 4 млн руб.