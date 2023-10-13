Расточка, Снегири и Карьер Мочище — почему районы Новосибирска так называются?

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Один из самых старых районов Новосибирска, который называют даже маленькой Италией. Если бы не обветшалые стены большинства домов, это было бы действительно так. По словам заслуженного архитектора России Сергея Баландина, архитектура Расточки близка к сдержанному флорентийскому стилю.
Строительство завода расточных станков началось здесь в 1939 году. Грянувшая через два года война приостановила эти планы. С началом эвакуации на завод было доставлено оборудование Краматорского, Ленинградского и Краснодарского заводов. Теперь завод назывался — «Тяжстанкогидропресс».
Как рассказал краевед Константин Голодяев, именно завод расточных станков дал название этому когда-то роскошному микрорайону, пришедшему сейчас в полный упадок.
Любуемся красотами новосибирской Расточки на фотографиях.
Микрорайон Снегири начали застраивать в середине 70-х годов прошлого века. Это были панельные девятиэтажные, а позже и высотки на ул. Курчатова, названной по фамилии отца советской атомной бомбы. Эти дома были мечтой новосибирцев того времени.
Константин Голодяев: «Не без юмора были и планировщики, и первые жители. За первыми новостройками стразу закрепилось несколько названий — девятиэтажку на старом 4-м микрорайоне назвали „Пентагоном“, а первую девятиэтажку на новом 5-м микрорайоне прозвали „Китайская стена“. Такое название дом получил из-за длины в 16 подъездов и формы в виде оборонительного редута».
Название «Снегири» этому микрорайону дали архитекторы — по цвету стеновых панелей первых зданий. При строительстве новых домов использовались не только серые панели, но и цветные — от розового до голубого.
После начала строительства Снегирей в октябре 80-го года в северной части города из Дзержинского района был выделен новый, Калининский район, который сначала хотели назвать Горьковским.
«Свое название этот район получил от самовольного заселения прибрежных земель между улицей Владимировской и Обью», — рассказал Константин Голодяев. Когда-то эти земли были собственностью царской фамилии, называли Кабинетскими землями. Более 100 лет назад именно здесь начинался Новосибирск.
Нахаловка делится на несколько районов — Большая и Малая Нахаловка, Сухарка, Ельцовка. Большая Нахаловка — это район железнодорожной больницы, которая возникла на базе переселенческого врачебно-питательного пункта. Малая Нахаловка — от Владимировского спуска до Чернышевского спуска. Сухарка возникла от названия Военно-сухарного завода, а Ельцовка — от названия реки, в которой водится елец.
Сначала этот район застраивался частными домами, позднее тут появились двух- и трехэтажные дома на улице Владимировская, многие из которых сейчас признаны аварийными. Район считался неблагополучным, особенно в 80–90-е года.
Здесь, возле села Мочище, в дореволюционные годы были обнаружены залежи камня, который стали добывать открытым карьерным способом.
Мочище получило свое название от промысла — мочения льна и конопли для последующего изготовления ткани, здесь ткали, отбеливали холсты. Селились тут беглые казаки, пришедшие в Сибирь со Степаном Разиным. А позднее — переселенцы с Калуги, Тамбова, Рязани — за 10-15 лет до революции крестьяне сюда бежали семьями с европейской части России от притеснений помещиков. Когда поселение стало достаточно большим, в 1720 году, здесь было основано село Мочище.
Несмотря на то, что Мочище в Новосибирске до сих пор считается «деревней» и территорией дачных обществ, здесь есть и многоэтажные дома. В 2013 году примерно в этом районе от улицы Кубовая и дальше был запланирован микрорайон «Стрижи», считается одним их экорайонов Новосибирска, на его территории находятся четыре озера. Здесь многоэтажки соседствуют с частными домами.
Деревня Нижняя Ельцовка — одна из 12 деревень, на которых впоследствии вырос Новосибирск. Деревня эта старше Новосибирска в несколько раз, первые упоминания о ней относятся к 1717–1719 годам. А люди живут на этих местах со времен неолита (5-6 тысячелетий). В древности эта земля называлась Таволганом, а с приходом русских в эти земли — Чернолесьем.
«Река Нижняя Ельцовка начинается с родника у посёлка Каинская Заимка и через 11 километров через протоку, острова Корабль и Маланья впадает в Обь», — из книги «История поселения Нижняя Ельцовка» научного сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева.
Сейчас еще в Ельцовке есть частные дома, особенно много их на стороне, которая ближе к Обскому водохранилищу. В 70-х годах сторона Ельцовки за железнодорожными путями начала застраиваться многоэтажками. Первая многоэтажка на 216 квартир была сдана в 1978 году, квартиры предназначались для сотрудников института цветной металлургии «Гидроцветмет» на Зеленой горке.
На названии улиц сказалась близость академгородка — Ботанический сад внес предложение переименовать улицу Чкалова в Экваторную, так как планировал построить здесь теплицы для экзотических растений. Теплицы так и не были построены, но улица осталась Экваторной.
Свое название этот микрорайон получил от имени застройщика — Алексея Джулая. Не каждый застройщик удостоится того, чтобы его имя стало топонимом в названии микрорайона. Плющихинский жилмассив или Старо-Джулаевка находится в Октябрьском районе Новосибирска, жилмассив Просторный или Ново-Джулаевка — в Северо-Чемском микрорайоне.
Это относительно недорогое жилье, но жители платят комфортом и безопасностью, особенно это касается Плющихинского микрорайона, который плотно заселен приезжими из бывших южных республик СССР. Многие дома здесь не имеют балконов — это, как и непрекращающаяся стройка, своеобразная визитная карточка Джулаевки.
Дома здесь сдавались с просрочками и даже с недоделками, люди годами ждали, когда заработает лифт или уберут строительный мусор. В Просторном микрорайоне жители даже вывесили из окон баннеры с изображением Ждуна. У этих микрорайонов есть и свои плюсы — широкие проезды к домам, большие парковки, дворы, огороженные домами со всех четырех сторон. Тем не менее, в народе за ними прочно закрепилось название «гетто», их относят к районам Новосибирска, куда лучше лишний раз не соваться.
Алексей Джулай, директор компании застройщика «Дискус» в апреле этого года был задержан за мошенничество со средствами дольщиков, которые предназначались для завершения строительства жилья в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Позднее Джулая и его компаньона Олега Басалаева оставили на свободе. На сентябрь 2023 года было известно, что ситуация с долгостроем на Плющихинском сложная. По словам заместителя мэра Алексея Кондратьева, «Дискус» даже не приступал еще к строительству 11 домов, за которые уже были собраны деньги пайщиков.