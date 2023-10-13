Расточка, Снегири и Карьер Мочище — почему районы Новосибирска так называются?

Дома здесь сдавались с просрочками и даже с недоделками, люди годами ждали, когда заработает лифт или уберут строительный мусор. В Просторном микрорайоне жители даже вывесили из окон баннеры с изображением Ждуна. У этих микрорайонов есть и свои плюсы — широкие проезды к домам, большие парковки, дворы, огороженные домами со всех четырех сторон. Тем не менее, в народе за ними прочно закрепилось название «гетто», их относят к районам Новосибирска, куда лучше лишний раз не соваться.