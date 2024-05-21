110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО в 2024 году

Помогают бойцам на передовой все неравнодушные жители, общественники, бизнесмены и органы власти. Сам гуманитарный груз формируют по заявкам участников СВО. С 1 января в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область было направлено более 700 тонн продуктов, воды, средств гигиены, медикаментов и одежды. Также для бойцов важна техника: они получили спутниковые тарелки, дроны, рации, мотоциклы и другое.