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Бойцам СВО отправляют гуманитарную помощь

110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО в 2024 году

21 мая 2024, 12:01
Фото: 1MI
Бойцам СВО отправляют гуманитарную помощь
Обеспечение воинских подразделений на территории проведения специальной военной операции всем необходимым остается приоритетной задачей правительства Новосибирской области.

Вести комплексную работу по всем направлениям оказания гуманитарной помощи поручил губернатор Андрей Травников. С начала года на передовую регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом для более 235 подразделений.

Помогают бойцам на передовой все неравнодушные жители, общественники, бизнесмены и органы власти. Сам гуманитарный груз формируют по заявкам участников СВО. С 1 января в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область было направлено более 700 тонн продуктов, воды, средств гигиены, медикаментов и одежды. Также для бойцов важна техника: они получили спутниковые тарелки, дроны, рации, мотоциклы и другое.

Председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“ Ирина Фёдорова отметила, что правительство берет на себя все расходы при отправке грузов:

«Обычные люди, инициативные группы, общественные организации, районные администрации — по заявкам бойцов гуманитарная помощь собирается по всей территории Новосибирской области. Все посылки мы комплектуем в Новосибирске, формируем, распределяем груз в зависимости от потребности того или иного подразделения, сопровождаем машины с грузом вплоть до его получения».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Россия#Правительство#Андрей Травников#СВО#Участник СВО#Зона СВО#Гуманитарная помощь
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