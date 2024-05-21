110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО в 2024 году

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Вести комплексную работу по всем направлениям оказания гуманитарной помощи поручил губернатор Андрей Травников. С начала года на передовую регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом для более 235 подразделений.
Помогают бойцам на передовой все неравнодушные жители, общественники, бизнесмены и органы власти. Сам гуманитарный груз формируют по заявкам участников СВО. С 1 января в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область было направлено более 700 тонн продуктов, воды, средств гигиены, медикаментов и одежды. Также для бойцов важна техника: они получили спутниковые тарелки, дроны, рации, мотоциклы и другое.
Председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“ Ирина Фёдорова отметила, что правительство берет на себя все расходы при отправке грузов:
«Обычные люди, инициативные группы, общественные организации, районные администрации — по заявкам бойцов гуманитарная помощь собирается по всей территории Новосибирской области. Все посылки мы комплектуем в Новосибирске, формируем, распределяем груз в зависимости от потребности того или иного подразделения, сопровождаем машины с грузом вплоть до его получения».