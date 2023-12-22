Новосибирский зоопарк направил гуманитарную помощь Донецкому зоопарку

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Новосибирский зоопарк поддержал Донецкий зоопарк, который находится в селе Придорожном Старобешевского района. В официальной группе учреждения в социальных сетях была опубликована информация об этом, а также видео.
Были отправлены корма для животных, лекарственные препараты, инструменты и строительные материалы.
Зоопарк в Донецкой области продолжает свое существование благодаря преданности директора своему делу. Он смог спасти многих животных от гибели.
Кроме того, перед зимними праздниками были доставлены новогодние подарки для детей.