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Зоопарк помог другому учреждению

Новосибирский зоопарк направил гуманитарную помощь Донецкому зоопарку

22 декабря 2023, 01:32
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Зоопарк помог другому учреждению
Донецкий зоопарк получил помощь от Новосибирского зоопарка в виде кормов, лекарств, инструментов, строительных материалов и новогодних подарков.

Новосибирский зоопарк поддержал Донецкий зоопарк, который находится в селе Придорожном Старобешевского района. В официальной группе учреждения в социальных сетях была опубликована информация об этом, а также видео.

Видео: Новосибирский зоопарк

Были отправлены корма для животных, лекарственные препараты, инструменты и строительные материалы.

Зоопарк в Донецкой области продолжает свое существование благодаря преданности директора своему делу. Он смог спасти многих животных от гибели.

Кроме того, перед зимними праздниками были доставлены новогодние подарки для детей.

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