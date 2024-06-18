Как справиться с вредителями на даче, рассказали новосибирским садоводам

Если вы посещаете дачу только на выходные, то в субботу обработайте растения от вредителей, а в воскресенье — от болезней. Промойте опрыскиватель между сменой препаратов, чтобы избежать несовместимости веществ. Следите за обильным цветением, уделяйте внимание уходу за растениями. Рассадите манжетку, змееголовник и другие декоративные кустарники для украшения цветника. И не забудьте про выбор растений в соответствии с климатом вашего региона — это поможет избежать неприятных сюрпризов.