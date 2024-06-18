Как справиться с вредителями на даче, рассказали новосибирским садоводам

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
При этом теплая погода с осадками способствует нападению самых разнообразных вредителей. Бороться с ними нужно регулярно, иначе можно потерять и цветы, и плоды, предупреждают «Новые известия».
Дождливое или слишком жаркое лето — оба варианта могут быть вредны для дачи. Теплая и влажная погода способствует размножению садовой «нечисти» — тли, листоверток и вирусных заболеваний. Без контроля популяции вредителей от сада может мало что остаться. Необходимо внимательно следить за состоянием растений и контролировать численность вредителей. Подкормите растения азотными удобрениями, используйте золу и домашние способы для поддержания почвы в хорошем состоянии.
Большинство растений на даче активно растут в начале лета, поэтому их необходимо поддерживать. Эксперты рекомендуют использовать гранулированный куриный помет и конский навоз. Куриный помет, по мнению члена клуба цветоводов Москвы Анастасии Гаврилиной, очень эффективен и не требует много усилий.
Зола, оставшаяся после шашлыков, может быть полезным удобрением. Однако следует избегать использования золы, если при розжиге использовались красочные материалы, так как они содержат тяжелые металлы.
Борьба с вредителями и болезнями растений начинается сразу. Используйте сильные биологические препараты для уничтожения вредителей, но помните о безопасности при обработке. Профилактически обрабатывайте сад от заболеваний, чтобы сохранить здоровье растений. Сейчас на растениях расплодились вредители из-за теплой и влажной погоды. Используйте биологические препараты, такие как Битоксибациллин, или более сильные средства — Фуфанон, Актара, Искра. Обработку необходимо проводить неоднократно, следя за сроком ожидания при использовании на плодовых и овощных культурах.
Забота о жимолости и других растениях также требует внимания. Выбирайте качественные сорта для выращивания и правильно ухаживайте за ними. Подкормка и регулярные обрезки помогут вашим растениям процветать и радовать вас хорошим урожаем.
Появление черных точек на листьях указывает на черную пятнистость, неизлечимое заболевание роз. Регулярное опрыскивание препаратами, содержащими медь, поможет держать болезнь под контролем.
Для защиты огурцов, капусты и перцев используйте настои чеснока и табачной пыли. Высадка растений, таких как тагетисы, календула или полынь, помогает отпугивать вредителей.
Если вы посещаете дачу только на выходные, то в субботу обработайте растения от вредителей, а в воскресенье — от болезней. Промойте опрыскиватель между сменой препаратов, чтобы избежать несовместимости веществ. Следите за обильным цветением, уделяйте внимание уходу за растениями. Рассадите манжетку, змееголовник и другие декоративные кустарники для украшения цветника. И не забудьте про выбор растений в соответствии с климатом вашего региона — это поможет избежать неприятных сюрпризов.
Правильное планирование и регулярная борьба с вредителями помогут сохранить ваш сад здоровым и продуктивным в начале лета.
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