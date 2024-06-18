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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Как справиться с вредителями на даче, рассказали новосибирским садоводам

Как справиться с вредителями на даче, рассказали новосибирским садоводам

18 июня 2024, 10:41
Фото: 1MI
В начале лета на дачных участках основная задача — побороть тлю, плодожорки и других вредителей. Ваши растения будут благодарны за подкормку азотными удобрениями в июне.

При этом теплая погода с осадками способствует нападению самых разнообразных вредителей. Бороться с ними нужно регулярно, иначе можно потерять и цветы, и плоды, предупреждают «Новые известия».

Влияние погоды на дачу

Дождливое или слишком жаркое лето — оба варианта могут быть вредны для дачи. Теплая и влажная погода способствует размножению садовой «нечисти» — тли, листоверток и вирусных заболеваний. Без контроля популяции вредителей от сада может мало что остаться. Необходимо внимательно следить за состоянием растений и контролировать численность вредителей. Подкормите растения азотными удобрениями, используйте золу и домашние способы для поддержания почвы в хорошем состоянии.

Фото: 1MI

 

Подкормка сада

Большинство растений на даче активно растут в начале лета, поэтому их необходимо поддерживать. Эксперты рекомендуют использовать гранулированный куриный помет и конский навоз. Куриный помет, по мнению члена клуба цветоводов Москвы Анастасии Гаврилиной, очень эффективен и не требует много усилий.

Использование золы

Зола, оставшаяся после шашлыков, может быть полезным удобрением. Однако следует избегать использования золы, если при розжиге использовались красочные материалы, так как они содержат тяжелые металлы.

Борьба с вредителями

Борьба с вредителями и болезнями растений начинается сразу. Используйте сильные биологические препараты для уничтожения вредителей, но помните о безопасности при обработке. Профилактически обрабатывайте сад от заболеваний, чтобы сохранить здоровье растений. Сейчас на растениях расплодились вредители из-за теплой и влажной погоды. Используйте биологические препараты, такие как Битоксибациллин, или более сильные средства — Фуфанон, Актара, Искра. Обработку необходимо проводить неоднократно, следя за сроком ожидания при использовании на плодовых и овощных культурах.

Помогите жимолости

Забота о жимолости и других растениях также требует внимания. Выбирайте качественные сорта для выращивания и правильно ухаживайте за ними. Подкормка и регулярные обрезки помогут вашим растениям процветать и радовать вас хорошим урожаем.

Фото: 1MI

Защита от заболеваний

Появление черных точек на листьях указывает на черную пятнистость, неизлечимое заболевание роз. Регулярное опрыскивание препаратами, содержащими медь, поможет держать болезнь под контролем.

Народные средства борьбы с вредителями

Для защиты огурцов, капусты и перцев используйте настои чеснока и табачной пыли. Высадка растений, таких как тагетисы, календула или полынь, помогает отпугивать вредителей.

Планирование работ на даче

Если вы посещаете дачу только на выходные, то в субботу обработайте растения от вредителей, а в воскресенье — от болезней. Промойте опрыскиватель между сменой препаратов, чтобы избежать несовместимости веществ. Следите за обильным цветением, уделяйте внимание уходу за растениями. Рассадите манжетку, змееголовник и другие декоративные кустарники для украшения цветника. И не забудьте про выбор растений в соответствии с климатом вашего региона — это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Правильное планирование и регулярная борьба с вредителями помогут сохранить ваш сад здоровым и продуктивным в начале лета.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Урожай#Огород#Вредители#Сад и огород#Садоводство#СНТ
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