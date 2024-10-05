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Огород

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Эти работы нужно срочно завершить на даче до зимы в 2024 году
С окончанием сезона важно грамотно подготовить участок к зиме, чтобы весной не столкнуться с неожиданными проблемами. Проведем краткий обзор основных работ, которые нужно срочно завершить перед наступлением холодов.
5 октября, 04:57
Лунный календарь для дачников: благоприятные дни для работ в октябре
Завершается первый месяц осени, но еще не завершаются работы для дачников. Любителям огорода еще предстоит потрудиться. Некоторые предпочитают ориентироваться по лунному календарю — разобрали, на какие даты следует обратить внимание в октябре.
28 сентября, 07:48
Самый большой огурец вырастила обычная дачница — в чем секрет
В Новосибирской области выращивают огурцы-гиганты, рассказывают дачники.
25 сентября, 02:07
Дачникам из Новосибирска дали советы по сохранению урожая в заморозки
В Новосибирской области вот-вот стукнут заморозки: агроном рассказала, как спасти свой урожай.
13 сентября, 01:47
Колорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцев
В Новосибирской области наблюдается нашествие колорадских жуков, сообщают сибиряки, живущие в частных домах.
12 сентября, 12:43
Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области
11 сентября, 03:18
Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов
В конце сезона, когда весь урожай собран, важно правильно подготовить сад и огород к зиме, рассказываем, как это сделать правильно.
7 сентября, 11:17
Мужчина вырастил тыкву-гигант под Новосибирском: такого вы ещё не видели
Мужчина несколько лет увлекается агрономией, в его огороде выросла тыква весом 600 килограммов.
5 сентября, 10:18
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
2 сентября, 07:15
Слизни пожирают урожай на огородах дачников из Новосибирской области
На слизней все больше жалуются огородники из Новосибирска и области: эксперт рассказала, как с ними бороться.
21 августа, 04:33
Редкие растения стали мутировать после града в Новосибирской области
Коллекционер из Тогучина лишилась части посадок хост, за саженцы которых она заплатила серьезные деньги
15 августа, 11:27
Как избавиться от надоедливых кабачков — дачникам назвали лучший способ
Новосибирские дачники мечтают избавиться от лишних кабачков, а в Минприроды назвали способ, как это сделать.
15 августа, 03:32
Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области
У огородницы из Краснозерского района вырос кабачок-гигант, за которым она даже не ухаживала, о чем она рассказала в социальных сетях.
5 августа, 10:59
Как справиться с вредителями на даче, рассказали новосибирским садоводам
В начале лета на дачных участках основная задача — побороть тлю, плодожорки и других вредителей. Ваши растения будут благодарны за подкормку азотными удобрениями в июне.
18 июня, 10:41
Мощный град обрушился на жителей Новосибирской области
Крупные льдины, падающие с неба, побили посадки в огородах новосибирцев, сообщают люди в социальных сетях.
17 июня, 01:12
Заморозки в Новосибирской области: в каких районах холоднее всего — карта
30 мая, 03:11
«Год будет тяжелый»: Агроном предупредил новосибирских садоводов о мощных заморозках
29 мая, 04:52
Теплицы новосибирских дачников рухнули из-за температурных качелей и оттепели
Дачники пришли в ужас от разрушенных теплиц за зимний период. Как оказалось, конструкции были не прочные.
12 апреля, 02:16
2023
Нельзя делать ни в коем случае: почему не стоит раздавать урожай кабачков
20 октября 2023, 07:44
МУП САХ информирует, что растительные отходы не относятся к ТКО
27 сентября 2023, 09:43

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