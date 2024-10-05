Эти работы нужно срочно завершить на даче до зимы в 2024 году

С окончанием сезона важно грамотно подготовить участок к зиме, чтобы весной не столкнуться с неожиданными проблемами. Проведем краткий обзор основных работ, которые нужно срочно завершить перед наступлением холодов.