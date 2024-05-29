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«Год будет тяжелый»: Агроном предупредил новосибирских садоводов о мощных заморозках

«Год будет тяжелый»: Агроном предупредил новосибирских садоводов о мощных заморозках

29 мая 2024, 04:52
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Через пару дней начнется лето, а тепла в Новосибирской области еще нет, более того, садоводов испытывают на прочность заморозки. Atas.info узнал у ученого агронома, фермера Игоря Овечкина, как спасти будущий урожай.

Агроном предупредил об угрозе будущему урожаю, вплоть до полной его потери.

«На 29 мая МЧС передавало резкое похолодание, по области местами — снег, заморозки до -5 градусов. Я за 30 лет такого мая не помню, чтобы конец мая — начало июня, а тепла еще нет. Люди торопятся посадить, хотя с каждым годом весна всё холоднее и холоднее. Надо понимать, что у каждой культуры есть свои температурные пределы. Земля еще холодная, а солнца не хватает. Существует угроза потерять практически весь урожай», — говорит Игорь Овечкин.

Как спасти растения от заморозков

По словам ученого, торопиться с посадками не стоит, хотя многие уже это сделали. Если вы уже высадили растения, бездействовать нельзя. Нужно спасать урожай.

«Сейчас всё надо укрывать, сами теплицы — отапливать. Если саженцы не укрыть, холод может их побить даже в теплицах. Внутри теплиц обязательно нужно ставить дуги, накрывать, а на ночь набрасывать второй пленкой. Теплолюбивые культуры могут погибнуть или сильно повредиться. У таких саженцев будет задержка роста, и большого урожая ждать от них не стоит», — предупредил Игорь Овечкин.

Народные приметы и заморозки

Собеседник уверен: природу не обманешь. При этом современные садоводы не считают нудным делать поправку на погоду, игнорируют народные приметы.

«Народные приметы никто не соблюдает. Черемуха зацвела с большим опозданием, яблоня тоже зацвела позже обычного. Сирень еще не зацвела, рябина еще не зацвела. Это говорит о том, что сумма активных температур накопилась недостаточная. У каждой культуры есть свои пределы — сумма активных температур. В результате развитие у высаженных раньше срока растений отстает», — объясняет ученый.

В идеале — подождать с посадками еще пару недель, считает агроном.

«Не стоит торопиться высаживать в грунт саженцы. Теплолюбивые культуры — томаты, огурец, кабачок, перец — боятся заморозков. Подождать нужно еще минимум неделю, пока согреется земля. А перед высадкой в открытый грунт — минимум две недели. Раньше теплолюбивые растения высаживали после 10, а то и после 15 июня».

Как заморозки скажутся на урожае

Грядущее похолодание вызовет сильный стресс у растений, от которого они будут отходить очень тяжело.

«На растениях проявляется хворост. Они бледные, желтые, даже трава, и та желтеет. Очень сильно страдает малина. Ситуацию усугубляют дожди, корни у растений задыхаются. Год ожидается тяжелый. Посмотрим, какое будет лето, но весна — ужасная», — заключил эксперт.

Если заморозки продолжатся — урожай будет потерян, считает Игорь Овечкин. Так произошло в Московской области, где сильные заморозки ударили, когда всё уже расцвело. Аналогичная ситуация сложилась в Краснодарском крае.

«Растения начали цвети, расцвела яблоня. Есть риск потерять урожай земляники, у которой уже выдвинулись бутоны, а у некоторых они начинают зацветать. Если будут заморозки -2…-3 градуса, а посадки будут не укрытые, то скорее всего, урожая не будет».
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Растения#Дача#Заморозки#Огород#Сад и огород
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