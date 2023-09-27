МУП САХ информирует, что растительные отходы не относятся к ТКО

Региональный оператор не занимается вывозом растительных отходов, даже если их разместили в зоне контейнеров для ТКО. Если есть возможность, то лучше всего такие отходы компостировать, если такой возможности нет, то растительные отходы, не отнесенные к ТКО, — стволы, пни, крупные сучья, ботва — необходимо вывозить по отдельному договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию.