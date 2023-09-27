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Дачные работы завершаются в Новосибирской области в сентябре-октябре

МУП САХ информирует, что растительные отходы не относятся к ТКО

27 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI
Дачные работы завершаются в Новосибирской области в сентябре-октябре

Сентябрь в Новосибирской области — время активного сбора урожая, уборки на дачных и садовых участках. Это прекрасная пора сбора урожая, но важно понимать, что растительные отходы, а именно ботва от выращивания овощей, не являются твердыми коммунальными отходами и крупногабаритными отходами, которые можно складировать на контейнерных площадках.

Существует Федеральный классификационный каталог отходов, согласно данному документу ботва от корнеплодов и другие подобные растительные остатки при выращивании овощей не относятся к ТКО (код ФККО: 1 11 210 01 23 5).

В сумму ежемесячного платежа за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» эти растительные отходы не входят, они не включены в норматив накопления ТКО, который утвердил департамент по тарифам Новосибирской области.

Региональный оператор не занимается вывозом растительных отходов, даже если их разместили в зоне контейнеров для ТКО. Если есть возможность, то лучше всего такие отходы компостировать, если такой возможности нет, то растительные отходы, не отнесенные к ТКО, — стволы, пни, крупные сучья, ботва — необходимо вывозить по отдельному договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

В МУП «САХ» рассказали, как рассчитать количество емкостей для накопления ТКО
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Для расчета количества емкостей для вывоза ТКО нужно воспользоваться формулой от МУП «САХ».

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Дача#Ольга Храмушкина#Огород#Отходы
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