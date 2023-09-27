МУП САХ информирует, что растительные отходы не относятся к ТКО

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Сентябрь в Новосибирской области — время активного сбора урожая, уборки на дачных и садовых участках. Это прекрасная пора сбора урожая, но важно понимать, что растительные отходы, а именно ботва от выращивания овощей, не являются твердыми коммунальными отходами и крупногабаритными отходами, которые можно складировать на контейнерных площадках.
Существует Федеральный классификационный каталог отходов, согласно данному документу ботва от корнеплодов и другие подобные растительные остатки при выращивании овощей не относятся к ТКО (код ФККО: 1 11 210 01 23 5).
В сумму ежемесячного платежа за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» эти растительные отходы не входят, они не включены в норматив накопления ТКО, который утвердил департамент по тарифам Новосибирской области.
Региональный оператор не занимается вывозом растительных отходов, даже если их разместили в зоне контейнеров для ТКО. Если есть возможность, то лучше всего такие отходы компостировать, если такой возможности нет, то растительные отходы, не отнесенные к ТКО, — стволы, пни, крупные сучья, ботва — необходимо вывозить по отдельному договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию.
Для расчета количества емкостей для вывоза ТКО нужно воспользоваться формулой от МУП «САХ».