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Published Сегодня, 04:39

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В МУП «САХ» рассказали, как рассчитать количество емкостей для накопления ТКО

В МУП «САХ» рассказали, как рассчитать количество емкостей для накопления ТКО

31 августа 2023, 04:39
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"
Как определить количество емкостей для сбора ТКО на контейнерной площадке, чтобы избежать их переполнения? Провести такой расчет несложно, но нужно учесть несколько важных моментов.

Главный фактор — точное количество жителей, которые будут использовать эту площадку. Это должна быть реальная цифра, поэтому нужно учитывать только фактически проживающих людей, а не зарегистрированных.

Также важно знать, сколько ТКО образуется у одного человека за год. Для этого установлены нормативы, которые основаны на сезонных измерениях отходов. Нормативы утверждены департаментом по тарифам.

Теперь можно приступить к расчетам. Необходимо умножить количество отходообразователей на норматив и поделить на количество дней в году. Таким образом, мы получим количество отходов, которое образуется на площадке в день.

Допустим, контейнерной площадкой пользуется 170 человек, тогда: 170 * 2,38 / 365 =1,1 кубометра в день (т.е. одного пластикового евроконтейнера достаточно на 170 человек при ежедневном вывозе).

Если вы замечаете, что контейнеры часто переполняются, то в этом могут быть несколько причин. Во-первых, возможно, отсутствуют данные о количестве людей, которые пользуются площадкой. Эту информацию нужно сообщить региональному оператору.

Во-вторых, площадкой могут пользоваться не только жители дома, но и другие лица, например, малые предприятия или уличные торговцы. Чтобы решить эту проблему, можно оборудовать закрытое место для сбора ТКО и разрешить доступ только жителям.

Также стоит учесть, что в период дачного сезона на площадках могут появляться незаконные свалки отходов. В таких случаях лучше переместить контейнеры подальше от пути следования дачников.

МУП «САХ» работает по заключению договоров садовыми и дачными товариществами в целях регулирования ситуации с отходами. Сотрудники компании проводят разъяснительные беседы с представителями товариществ и при необходимости обращаются к надзорным органам.

В 2023 году МУП «САХ» приобрело 39 автомобилей для перевозки ТКО
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