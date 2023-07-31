Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
В телеграм МУП «Спецавтохозяйство» прокомментировали информацию о приобретегии 600 смартфонов на сумму 8,6 млн рублей. Как рассказал регоператор, закупленное оборудование необходимо для программно-аппаратного комплекса «ТКОWork» и внедрения системы технико-аналитического контроля обращения с ТКО в Новосибирской области.
Приобретенные смартфоны будут использовать экипажи коммунальной техники в работе. Сейчас специалисты МУП «САХ» совместно с операторами по транспортированию ТКО и полигонами начали тестировать новейшие системы контроля в сфере обращения с отходами, представленные на рынке.
Использование этих программ дает возможность централизованно контролировать работу коммунальной техники:
Все данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств будут передаваться в режиме реального времени на ВЕБ-портал. По завершению тестового периода будет выбрано лучшее программное решение, соответствующее требованиям МУП «САХ» для задач повышения качества предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО. Внедрить технологии аналитического контроля на территории Новосибирской области планируется до конца 2023 года.
Сотрудники МУП «САХ» проводят рейды для выявления компания и предпринимателей, которые оставляют мусор на чужих площадках и не платят за вывоз мусора.