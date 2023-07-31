Все данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств будут передаваться в режиме реального времени на ВЕБ-портал. По завершению тестового периода будет выбрано лучшее программное решение, соответствующее требованиям МУП «САХ» для задач повышения качества предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО. Внедрить технологии аналитического контроля на территории Новосибирской области планируется до конца 2023 года.