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МУП «САХ» закупает 600 смартфонов для автоматизации контроля обращения с ТКО

31 июля 2023, 14:00
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Мусоровозы МУП "САХ" - регоператора по обращению с ТКО Новосибирской области.
МУП «САХ» планирует использовать программно-аппаратный комплекс «ТКОWork» и системы технико-аналитического контроля обращения с ТКО в Новосибирской области, с этой целью организована закупка 600 смартфонов.

В телеграм МУП «Спецавтохозяйство» прокомментировали информацию о приобретегии 600 смартфонов на сумму 8,6 млн рублей. Как рассказал регоператор, закупленное оборудование необходимо для программно-аппаратного комплекса «ТКОWork» и внедрения системы технико-аналитического контроля обращения с ТКО в Новосибирской области.

Приобретенные смартфоны будут использовать экипажи коммунальной техники в работе. Сейчас специалисты МУП «САХ» совместно с операторами по транспортированию ТКО и полигонами начали тестировать новейшие системы контроля в сфере обращения с отходами, представленные на рынке.

Использование этих программ дает возможность централизованно контролировать работу коммунальной техники:

  • ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок,
  • количество собранных и перевезенных отходов,
  • размещение ТКО на полигонах,
  • ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков.

Все данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств будут передаваться в режиме реального времени на ВЕБ-портал. По завершению тестового периода будет выбрано лучшее программное решение, соответствующее требованиям МУП «САХ» для задач повышения качества предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО. Внедрить технологии аналитического контроля на территории Новосибирской области планируется до конца 2023 года.

В Новосибирске МУП «САХ» выявляет «черных» торговцев, мусорящих на чужих площадках
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Сотрудники МУП «САХ» проводят рейды для выявления компания и предпринимателей, которые оставляют мусор на чужих площадках и не платят за вывоз мусора.

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