В Новосибирске МУП «САХ» выявляет «черных» торговцев, мусорящих на чужих площадках

Однако региональный мусорный оператор МУП «САХ» уже отреагировал на ситуацию. После появления негативного отзыва в сетях были изучены отчеты по вывозу бытовых отходов специализированной техникой из спальных районов Новосибирска. Выяснилось, что твердые бытовые отходы вывозились ежедневно, а крупногабаритные отходы забирали из контейнеров чаще, чем это предусмотрено нормами СанПИН (раз в семь суток).