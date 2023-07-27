atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Изображение материала

В Новосибирске МУП «САХ» выявляет «черных» торговцев, мусорящих на чужих площадках

27 июля 2023, 09:16
Фото: Midjourney
МУП «САХ» регулярно вывозит ТКО из спальных районов
Жители Новосибирска активно жалуются на переполненные мусорные контейнеры во дворах. По их мнению, ответственные за вывоз мусора пренебрегают своими обязанностями.
«На протяжении долгого времени наблюдаем картину с неубранными контейнерами. Причем сами баки регулярно вывозят (в любой день приезжают в районе 4:30 утра, что очень мешает окружающим), а вся территория находится в плачевном состоянии.
К кому обращаться и куда звонить, не очень понятно. Такую картину мы наблюдаем из окна каждый день. Как нам действовать в данной ситуации?», — создали возмущенный пост жители многоквартирного дома по улице Станиславского в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Однако региональный мусорный оператор МУП «САХ» уже отреагировал на ситуацию. После появления негативного отзыва в сетях были изучены отчеты по вывозу бытовых отходов специализированной техникой из спальных районов Новосибирска. Выяснилось, что твердые бытовые отходы вывозились ежедневно, а крупногабаритные отходы забирали из контейнеров чаще, чем это предусмотрено нормами СанПИН (раз в семь суток).

Новосибирцев возмущает стихийная свалка на острове Кораблик
Узнать подробнее

Согласно отчетности МУП «САХ», крупногабаритный мусор в течение июля вывозился с территории по Станиславского, 17 пять раз: 5,12,15, 20 и 26 июля. Суммарно за месяц было вывезено порядка 45 кубометров отходов.

Причиной участившихся жалоб сибиряков являются незаконные действия торговых организаций, не желающих заключать договоры с региональным оператором на обращение с твердыми коммунальными отходами. Владельцы торговых ларьков, палаток, мини-маркетов и киосков предпочитают выбрасывать мусор в контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами. Специалисты МУП «САХ» неоднократно организуют рейды по выявлению подобных точек, однако предприниматели уклоняются от договорных обязательств.

В Новосибирске нашли очередную незаконную свалку
Узнать подробнее

Для решения проблемы необходима комплексная работа управляющих организаций, органов местного самоуправления и надзорных ведомств по усилению контроля за незаконными действиями торговцев. В частности, УК могут организовать собрание жильцов с целью ограничить доступ чужих к мусорным контейнерам. Кроме того, важно привлекать особо злостных нарушителей к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательство и сделать обязательным пункт наличия договора с регоператором при выдаче разрешения на торговлю.

Кафе «Вилка-ложка» и Dudnik проверили на наличие договоров на вывоз мусора с МУП САХ
Узнать подробнее
Читайте также:
Что делать при обнаружении несанкционированной свалки: кто занимается их ликвидацией
#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Мусор#МУП САХ#Торговля
Подпишитесь
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
Сегодня, 02:31
Мемориал открыли в Новосибирске погибшим на СВО бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 01:18
Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина
Сегодня, 04:50
Минздрав проверит главврача Колыванской ЦРБ: использовал ли он авто для педиатров
Вчера, 10:50
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Вчера, 05:53