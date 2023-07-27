В Новосибирске МУП «САХ» выявляет «черных» торговцев, мусорящих на чужих площадках

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«На протяжении долгого времени наблюдаем картину с неубранными контейнерами. Причем сами баки регулярно вывозят (в любой день приезжают в районе 4:30 утра, что очень мешает окружающим), а вся территория находится в плачевном состоянии.
К кому обращаться и куда звонить, не очень понятно. Такую картину мы наблюдаем из окна каждый день. Как нам действовать в данной ситуации?», — создали возмущенный пост жители многоквартирного дома по улице Станиславского в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Однако региональный мусорный оператор МУП «САХ» уже отреагировал на ситуацию. После появления негативного отзыва в сетях были изучены отчеты по вывозу бытовых отходов специализированной техникой из спальных районов Новосибирска. Выяснилось, что твердые бытовые отходы вывозились ежедневно, а крупногабаритные отходы забирали из контейнеров чаще, чем это предусмотрено нормами СанПИН (раз в семь суток).
Согласно отчетности МУП «САХ», крупногабаритный мусор в течение июля вывозился с территории по Станиславского, 17 пять раз: 5,12,15, 20 и 26 июля. Суммарно за месяц было вывезено порядка 45 кубометров отходов.
Причиной участившихся жалоб сибиряков являются незаконные действия торговых организаций, не желающих заключать договоры с региональным оператором на обращение с твердыми коммунальными отходами. Владельцы торговых ларьков, палаток, мини-маркетов и киосков предпочитают выбрасывать мусор в контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами. Специалисты МУП «САХ» неоднократно организуют рейды по выявлению подобных точек, однако предприниматели уклоняются от договорных обязательств.
Для решения проблемы необходима комплексная работа управляющих организаций, органов местного самоуправления и надзорных ведомств по усилению контроля за незаконными действиями торговцев. В частности, УК могут организовать собрание жильцов с целью ограничить доступ чужих к мусорным контейнерам. Кроме того, важно привлекать особо злостных нарушителей к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательство и сделать обязательным пункт наличия договора с регоператором при выдаче разрешения на торговлю.