Согласно закону регоператор может вложить в приобретение и содержание (ремонт) контейнеров сумму в размере не более 1% необходимой валовой выручки. В 2023 году — около 34 000 000 рублей. В связи с этим, что закрыть дефицит контейнеров только за счет МУП «САХ» невозможно по закону. Сейчас используется следующий принцип установки контейнеров — в рамках национального проекта «Экология» за счет бюджетных средств оборудуются площадки для ТКО.