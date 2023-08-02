Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Часть контейнеров предназначена для установки на территории районов Новосибирска, часть будут установлены в 18 районах Новосибирской области на новых площадках, построенных на бюджетные средства органами местного самоуправления.
Наибольшее количество таких площадок возведено по типовому проекту в рамках нацпроекта «Экология» за счет бюджетных средств в Купинском районе.
В 36 селах, поселках и деревнях этого района появились новые контейнерные площадки, они установлены в д. Благовещенка, п. Советский, д. Вишневка с. Зятьковка, д. Камышино, д. Морьевка, с. Лягушье, д. Лукошино, п. Сибирский, д. Алексеевка, с. Метелево, д. Березовка, с. Новоключи, д. Петровка, д. Красный Кут, с. Новоселье, д. Киргинцево, с. Чаинка, д. Шаитик, д. Михайловка, д. Тюменка, с. Яркуль, с. Медяково, д. Веселый Кут, с. Стеклянное, д. Покровка, д. Орловка, д. Новорозино, д. Басково, д. Красный Хутор, д. Искра, д. Новониколаевка, д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки — всего 287 адресов размещения мест накопления ТКО, которые будут оборудованы МУП «САХ».
На территории больниц, поликлиник и школ и детских садов региональный оператор также установит новые контейнеры для приемки и хранения ТКО.
На данный момент в Новосибирской области не хватает 58 578 емкостей для хранения ТКО (По данным Территориальной схемы и государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области» № 10-п).
Поскольку средняя стоимость емкости без учета транспортировки и установки составляет 17 тысяч рублей. Таким образом на закупку необходимого количества контейнеров нужно 995 826 000 рублей.
Согласно закону регоператор может вложить в приобретение и содержание (ремонт) контейнеров сумму в размере не более 1% необходимой валовой выручки. В 2023 году — около 34 000 000 рублей. В связи с этим, что закрыть дефицит контейнеров только за счет МУП «САХ» невозможно по закону. Сейчас используется следующий принцип установки контейнеров — в рамках национального проекта «Экология» за счет бюджетных средств оборудуются площадки для ТКО.
Реестр площадок, подлежащих оборудованию, формирует ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХ НСО». В первую очередь по этой программе оборудуются площадками для хранения ТКО социально значимые объекты: больницы, поликлиники, школы и детские сады, ремонтируется вышедшее из строя оборудование для сбора ТКО.
Закупленные емкости передаются собственникам площадок исключительно по акту приема-передачи. Собственники дачных и земельных участков, жилых домов, ответственные за управление многоквартирными домами и юрлица могут самостоятельно оборудовать контейнерную площадку накопителями ТКО в соответствии с законодательством.
Системы автоматизации, которые будут использовать в МУП «САХ», включают программы, устанавливаемые на смартфон.