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Губернатору Андрею Травникову выдали удостоверение кандидата на участие в выборах

2 августа 2023, 07:37
Фото: Сайт правительства Новосибирской области nso.ru
Губернатор Андрей Травников
Сегодня прошла официальная регистрация главы Новосибирской области Андрея Травникова в областном избиркоме в качестве кандидата на должность губернатора Новосибирской области.

Также на пост губернатора Новосибирской области претендуют кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев, депутат от КПРФ Роман Яковлев, а также владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП). Андрей Травников участвует от «Единой России».

Документы на регистрацию в качестве кандидата Андрей Травников предоставил 24 июля, также был предоставлен список кандидатов в Совет Федерации, в который вошли Владимир Городецкий — Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Лариса Позднякова — главный инфекционист Новосибирской области и Андрей Панфёров — вице-спикер областного заксобрания.

Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. Первый раз в выборах можно будет участвовать дистанционно с помощью электронного голосования на сайте Госуслуг. Для этого до 4 сентября нужно будет подать заявление.

Шесть лет назад 6 октября 2017 года Президент РФ назначил Андрея Травникова временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области. В следующем году 9 сентября 2018 года Андрей Травников стал Губернатором Новосибирской области после победы на досрочных выборах. Он получил 64,59% голосов избирателей, и с 14 сентября 2018 года является действующим главой Новосибирской области.

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