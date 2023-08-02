Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Также на пост губернатора Новосибирской области претендуют кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев, депутат от КПРФ Роман Яковлев, а также владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП). Андрей Травников участвует от «Единой России».
Документы на регистрацию в качестве кандидата Андрей Травников предоставил 24 июля, также был предоставлен список кандидатов в Совет Федерации, в который вошли Владимир Городецкий — Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Лариса Позднякова — главный инфекционист Новосибирской области и Андрей Панфёров — вице-спикер областного заксобрания.
Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. Первый раз в выборах можно будет участвовать дистанционно с помощью электронного голосования на сайте Госуслуг. Для этого до 4 сентября нужно будет подать заявление.
Шесть лет назад 6 октября 2017 года Президент РФ назначил Андрея Травникова временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области. В следующем году 9 сентября 2018 года Андрей Травников стал Губернатором Новосибирской области после победы на досрочных выборах. Он получил 64,59% голосов избирателей, и с 14 сентября 2018 года является действующим главой Новосибирской области.
Андрей Травников сказал приветственную речь на образовательном интенсиве по беспилотью на площадке НГУ «Архипелаг 2023».