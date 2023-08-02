Шесть лет назад 6 октября 2017 года Президент РФ назначил Андрея Травникова временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области. В следующем году 9 сентября 2018 года Андрей Травников стал Губернатором Новосибирской области после победы на досрочных выборах. Он получил 64,59% голосов избирателей, и с 14 сентября 2018 года является действующим главой Новосибирской области.