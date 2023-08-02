В Новосибирске жители наблюдали огромную луну прошлой ночью

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Луна приблизилась максимально близко к Земле, и жители мегаполиса смогли заметить ее сияние. Это произошло около 2 часов ночи.
При суперлунии Луна очень ярко светит. Не удастся пройти мимо, не взглянув на нее из-за огромного размера.
Все дело в том, что Луна находится на минимальном расстоянии до Земли. Это явление выглядит, как в зарубежных мультфильмах — очень красиво и величественно.
Еще суперлуние создает сильную гравитацию. Приливы выглядят эффектно.