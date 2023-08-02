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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

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В Новосибирске жители наблюдали огромную луну прошлой ночью

2 августа 2023, 06:30
Фото: 1MI
Гигантскую луну видели в Новосибирске
Гигантская луна украсила ночное небо Новосибирска 2 августа. Это явление специалисты называют суперлунием.

Луна приблизилась максимально близко к Земле, и жители мегаполиса смогли заметить ее сияние. Это произошло около 2 часов ночи.

При суперлунии Луна очень ярко светит. Не удастся пройти мимо, не взглянув на нее из-за огромного размера.

Все дело в том, что Луна находится на минимальном расстоянии до Земли. Это явление выглядит, как в зарубежных мультфильмах — очень красиво и величественно.

Еще суперлуние создает сильную гравитацию. Приливы выглядят эффектно.

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#Луна#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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