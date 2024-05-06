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Почему подростки становятся насильниками, рассказал новосибирский психотерапевт

Почему подростки становятся насильниками, рассказал новосибирский психотерапевт

6 мая 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ордынском районе 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании, ситуация обескураживает еще и тем, что жертве всего 8 лет. Atas.info спросил у новосибирского врача-психотерапевта Игоря Ляха, почему так происходит и можно ли это предотвратить.

Эксперт сразу подчеркнул: конкретный случай он не комментирует. Выводы вправе делать уполномоченные лица только по результатам судебно-психиатрической экспертизы.

Почему подростки насилуют

Психотерапевт Игорь Лях уточняет, что подобные случаи происходят нечасто, но всё же присущи части подростков.

«Иногда это проявляется уже в раннем возрасте в виде искаженных форм поведения, у ребенка наблюдаются антисоциальные тенденции, насильственность. И если насильственность накладывается на гиперсексуальность, то подросток может совершить сексуальное насилие в отношении не только незнакомых, но и родных людей — братьев или сестер. Традиционно семьи такие факты скрывают, с последствиями потом сталкиваются психологи».

В большинстве случаев первыми признаками выступают цинизм, нигилизм, попытки социальной изоляции.

«Очень часто это проявляется в циничном отношении к чему-либо, ребенок становится угрюмым, у него появляются вспышки ярости. Но внешне родителям бывает сложно определить, что с подростком происходит что-то не то. Потому что подросток осознает это и начинает скрывать, избегать контактов с родителями, вплоть до формирования тайной жизни», — говорит психотерапевт.

Нездоровый интерес подростка к чему-либо можно выявить по поисковым запросам в интернете. Также подросток очень часто копирует насилие по отношение к себе или увиденное.

8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области
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Портрет несовершеннолетнего насильника

Есть несколько среднестатистических портретов несовершеннолетних преступников, но всех объединяет одно — иллюзия безнаказанности.

«Часть из них научилась запугивать, они считают, что в таком случае жертва будет держать язык за зубами. Возможно, такой прием они освоили на своем примере, когда запугивание применяли в отношении них. Часто склонные к насилию подростки выходят из семей, считающих себя исключительными и неприкосновенными. Также нужно иметь в виду семьи с искаженной моралью», — говорит Игорь Лях.

Подростки, решившиеся на сексуальное насилие, как правило, становились свидетелями аналогичных действий, лично или в интернете. В меньшей степени этому подвержены люди, которые сами становились жертвами.

Советы родителям

Психотерапевт дал совет, как можно уберечь своих детей как от статуса жертвы, так и насильника.

«Главный совет — классический: нужно стараться выстраивать такие отношения с ребенком, чтобы он мог рассказать обо всем. Чтобы в сложных ситуациях они могли рассчитывать на поддержку родителей. Также стоит обратить внимание, насколько ребенок вовлечен в социальную деятельность. Если он начинает протестовать, сбегать. В группе риска — подростки 11-16 лет».
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