Почему подростки становятся насильниками, рассказал новосибирский психотерапевт

В Ордынском районе 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании, ситуация обескураживает еще и тем, что жертве всего 8 лет. Atas.info спросил у новосибирского врача-психотерапевта Игоря Ляха, почему так происходит и можно ли это предотвратить.

Эксперт сразу подчеркнул: конкретный случай он не комментирует. Выводы вправе делать уполномоченные лица только по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Почему подростки насилуют Психотерапевт Игорь Лях уточняет, что подобные случаи происходят нечасто, но всё же присущи части подростков. «Иногда это проявляется уже в раннем возрасте в виде искаженных форм поведения, у ребенка наблюдаются антисоциальные тенденции, насильственность. И если насильственность накладывается на гиперсексуальность, то подросток может совершить сексуальное насилие в отношении не только незнакомых, но и родных людей — братьев или сестер. Традиционно семьи такие факты скрывают, с последствиями потом сталкиваются психологи». В большинстве случаев первыми признаками выступают цинизм, нигилизм, попытки социальной изоляции. «Очень часто это проявляется в циничном отношении к чему-либо, ребенок становится угрюмым, у него появляются вспышки ярости. Но внешне родителям бывает сложно определить, что с подростком происходит что-то не то. Потому что подросток осознает это и начинает скрывать, избегать контактов с родителями, вплоть до формирования тайной жизни», — говорит психотерапевт. Нездоровый интерес подростка к чему-либо можно выявить по поисковым запросам в интернете. Также подросток очень часто копирует насилие по отношение к себе или увиденное. 8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области Узнать подробнее Портрет несовершеннолетнего насильника Есть несколько среднестатистических портретов несовершеннолетних преступников, но всех объединяет одно — иллюзия безнаказанности. «Часть из них научилась запугивать, они считают, что в таком случае жертва будет держать язык за зубами. Возможно, такой прием они освоили на своем примере, когда запугивание применяли в отношении них. Часто склонные к насилию подростки выходят из семей, считающих себя исключительными и неприкосновенными. Также нужно иметь в виду семьи с искаженной моралью», — говорит Игорь Лях. Подростки, решившиеся на сексуальное насилие, как правило, становились свидетелями аналогичных действий, лично или в интернете. В меньшей степени этому подвержены люди, которые сами становились жертвами. Советы родителям Психотерапевт дал совет, как можно уберечь своих детей как от статуса жертвы, так и насильника. «Главный совет — классический: нужно стараться выстраивать такие отношения с ребенком, чтобы он мог рассказать обо всем. Чтобы в сложных ситуациях они могли рассчитывать на поддержку родителей. Также стоит обратить внимание, насколько ребенок вовлечен в социальную деятельность. Если он начинает протестовать, сбегать. В группе риска — подростки 11-16 лет». Читайте также: Тело студентки нашли под окнами общежития новосибирского медуниверситета Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей Подросток не вернулся домой со школы и загадочно пропал под Новосибирском