С 12 июля по 23 августа в небе над Новосибирском можно будет увидеть поток метеоров, известный как Южные дельта-Аквариды. Этот поток образовался после разрушения объекта, из которого сформировались кометы Марсдена и Крахта. Он получил свое название благодаря своему расположению в созвездии Водолея, рядом с Дельтой Водолея.