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С 12 июля по 23 августа в небе над Новосибирском можно будет увидеть поток метеоров, известный как Южные дельта-Аквариды. Этот поток образовался после разрушения объекта, из которого сформировались кометы Марсдена и Крахта. Он получил свое название благодаря своему расположению в созвездии Водолея, рядом с Дельтой Водолея.
Лучшее время для наблюдения за Дельта-Акваридами — это ранний утренний час перед рассветом, когда вы находитесь вдали от городской суеты.
Поток состоит из двух частей — Южных и Северных дельта-Акваридов, сообщается на сайте СГУГиТ. Южные дельта-Аквариды являются более сильным потоком и достигают пика активности в конце июля, в это время можно увидеть от 15 до 25 метеоров в час.
Северные дельта-Аквариды, в свою очередь, менее яркие, их активность достигает пика в середине августа, и в среднем можно увидеть примерно 10 метеоров в час.