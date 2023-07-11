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В небе над Новосибирском начнется звездопад: когда наблюдать за падающими метеорами

11 июля 2023, 01:39
Фото: 1MI
Поток состоит из двух частей

В небе над Новосибирском начнется звездопад Южных дельта-Акварид

С 12 июля по 23 августа в Новосибирске можно будет наблюдать метеорный поток Южных дельта-Акварид.

С 12 июля по 23 августа в небе над Новосибирском можно будет увидеть поток метеоров, известный как Южные дельта-Аквариды. Этот поток образовался после разрушения объекта, из которого сформировались кометы Марсдена и Крахта. Он получил свое название благодаря своему расположению в созвездии Водолея, рядом с Дельтой Водолея.

Лучшее время для наблюдения за Дельта-Акваридами — это ранний утренний час перед рассветом, когда вы находитесь вдали от городской суеты.

Поток состоит из двух частей — Южных и Северных дельта-Акваридов, сообщается на сайте СГУГиТ. Южные дельта-Аквариды являются более сильным потоком и достигают пика активности в конце июля, в это время можно увидеть от 15 до 25 метеоров в час.

Северные дельта-Аквариды, в свою очередь, менее яркие, их активность достигает пика в середине августа, и в среднем можно увидеть примерно 10 метеоров в час.

Новосибирцы смогут наблюдать пик звездопада эта-Аквариды в начале мая
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#Звездопад#Метеоры#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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