Также глава региона напомнил о вызовах и ограничениях последнего времени, и подчеркнул, что ученые, инноваторы и предприниматели способны ориентироваться в потребностях современности и делать удивительные вещи. Основное направление проекта — беспилотная авиация. В Новосибирске именно в этом направлении задействовано большое количество предприятий, организаций с компетенциями треков «Архипелага».