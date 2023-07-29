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Губернатор Андрей Травников приветствовал участников интенсива «Архипелаг 2023» в НГУ

29 июля 2023, 05:53
Фото: Сайт nso.ru
Открытие образовательного проекта "Архипелаг 2023"
Интенсив «Архипелаг 2023» пройдет в Новосибирске одновременно на нескольких площадках с 28 июля по 7 августа. В первый день работы интенсива на площадке НГУ мероприятие приветственным словом открыл глава Новосибирской области Андрей Травников.

28 июля на на церемонии открытия проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился с приветственной речью к участникам проекта:

«Новосибирская область не раз участвовала в „Архипелаге“ — в этом году уже как принимающий регион. „Архипелаг“ — это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив».

Также глава региона напомнил о вызовах и ограничениях последнего времени, и подчеркнул, что ученые, инноваторы и предприниматели способны ориентироваться в потребностях современности и делать удивительные вещи. Основное направление проекта — беспилотная авиация. В Новосибирске именно в этом направлении задействовано большое количество предприятий, организаций с компетенциями треков «Архипелага».

Открытие образовательного проекта "Архипелаг 2023"Открытие образовательного проекта "Архипелаг 2023"
Открытие образовательного проекта "Архипелаг 2023"
Фото: сайт nso.ru

В завершении приветствия Андрей Травников пожелал участникам проекта познакомиться с нашим замечательным регионом — с Новосибирской областью:

«Новосибирск умеет удивлять! Здесь плодородная инновационная атмосфера, здесь удивительные люди. Удивительный, красивый регион. Добро пожаловать!»

К участникам интенсива также обратился Дмитрий Песков, представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ». Дмитрий Песков выразил благодарность губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за то, что регион проводит у себя образовательный интенсив «Архипелаг 2023».

100 соревнований в полетах беспилотников одновременно пройдет в Новосибирске
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В рамках интенсива «Архипелаг 2023» на аэродроме ОбьГЭС пройдут более 100 соревнований по управлению беспилотниками.

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#Ольга Храмушкина#Беспилотники#Беспилотник#Авиация#НГУ#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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