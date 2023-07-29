Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
28 июля на на церемонии открытия проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился с приветственной речью к участникам проекта:
«Новосибирская область не раз участвовала в „Архипелаге“ — в этом году уже как принимающий регион. „Архипелаг“ — это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив».
Также глава региона напомнил о вызовах и ограничениях последнего времени, и подчеркнул, что ученые, инноваторы и предприниматели способны ориентироваться в потребностях современности и делать удивительные вещи. Основное направление проекта — беспилотная авиация. В Новосибирске именно в этом направлении задействовано большое количество предприятий, организаций с компетенциями треков «Архипелага».
В завершении приветствия Андрей Травников пожелал участникам проекта познакомиться с нашим замечательным регионом — с Новосибирской областью:
«Новосибирск умеет удивлять! Здесь плодородная инновационная атмосфера, здесь удивительные люди. Удивительный, красивый регион. Добро пожаловать!»
К участникам интенсива также обратился Дмитрий Песков, представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ». Дмитрий Песков выразил благодарность губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за то, что регион проводит у себя образовательный интенсив «Архипелаг 2023».
В рамках интенсива «Архипелаг 2023» на аэродроме ОбьГЭС пройдут более 100 соревнований по управлению беспилотниками.