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Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»

2 августа 2023, 07:52
Фото: 1MI
Как устраняли ЧС на фабрике мороженого
Фабрика мороженого «Гулливер» в Новосибирске на днях осталась без электричества, из-за чего аммиак на складе мог растаять и вызвать серьезную химическую катастрофу. Директор предприятия Александр Грива рассказал, как устраняли ЧС.

С его слов 25 июля электроэнергия отключилась из-за незаконных работ, которые проводили строители. Энергетикам пришлось оперативно подключаться к резервному питанию.

Основной кабель на тот момент уже ремонтировали, но делали это некачественно. Это выяснилось 26 июля, когда снова завод остался без электричества, а 3 тонны аммиака без охлаждения.

Грива рассказал, что спасли весь город и фабрику от катастрофы сотрудники технической службы ООО «Гулливер». Они экстренно вызвали спасателей, объяснили им всю ситуацию, так ими был привезен дизель-генератор, с помощью которого восстановили частично энергоснабжение, пишет НГС.

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#Алина Шефер#Аммиак#ЧС#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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