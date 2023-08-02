Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
С его слов 25 июля электроэнергия отключилась из-за незаконных работ, которые проводили строители. Энергетикам пришлось оперативно подключаться к резервному питанию.
Основной кабель на тот момент уже ремонтировали, но делали это некачественно. Это выяснилось 26 июля, когда снова завод остался без электричества, а 3 тонны аммиака без охлаждения.
Грива рассказал, что спасли весь город и фабрику от катастрофы сотрудники технической службы ООО «Гулливер». Они экстренно вызвали спасателей, объяснили им всю ситуацию, так ими был привезен дизель-генератор, с помощью которого восстановили частично энергоснабжение, пишет НГС.