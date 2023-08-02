Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»

Грива рассказал, что спасли весь город и фабрику от катастрофы сотрудники технической службы ООО «Гулливер». Они экстренно вызвали спасателей, объяснили им всю ситуацию, так ими был привезен дизель-генератор, с помощью которого восстановили частично энергоснабжение, пишет НГС.