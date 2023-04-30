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Published Сегодня, 04:55

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Утечка аммиака произошла на станции Инская в Новосибирске

30 апреля 2023, 04:55
Фото: 1MI
Утечку заметили утром в воскресенье

В Новосибирске на станции Инская произошла утечка аммиачной воды

Новосибирск столкнулся с утечкой аммиачной воды на станции Инская, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Грузовые поезда на Восточно-Сибирской железной дороге направлялись до станции Усть-Илимск. При обследовании составов, специалисты выявили утечку опасного вещества. Произошло это около 7:00 30 апреля.

Выяснилось, что контейнер для перевозки опасных грузов был источником разлива аммиачной воды. Его ликвидировали специализированные службы.

Вагон был изолирован. Сейчас проверяются причины и выясняются все обстоятельства инцидента. Транспортная прокуратура проводит расследование этого случая, нет информации о пострадавших.

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#Эмилия Губарева#Утечка#Утечка аммиака в Новосибирске#Общество#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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