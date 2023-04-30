Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Грузовые поезда на Восточно-Сибирской железной дороге направлялись до станции Усть-Илимск. При обследовании составов, специалисты выявили утечку опасного вещества. Произошло это около 7:00 30 апреля.
Выяснилось, что контейнер для перевозки опасных грузов был источником разлива аммиачной воды. Его ликвидировали специализированные службы.
Вагон был изолирован. Сейчас проверяются причины и выясняются все обстоятельства инцидента. Транспортная прокуратура проводит расследование этого случая, нет информации о пострадавших.