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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Утечка соляной кислоты в Новосибирске заинтересовала главу СК РФ Бастрыкина

3 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI
Утечку обнаружили на железнодорожной станции

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать утечку соляной кислоты в Новосибирске

Утечка соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске взята на контроль Центральным аппаратом Следственного комитета. Расследование инцидента находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в СК РФ.
«По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя Восточного межрегионального СУ СК России на транспорте Владимиру Ануфриеву доложить об обстоятельствах произошедшего и первых результатах организованной проверки», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Утечку соляной кислоты обнаружили на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Во время проверки состояния вагонов грузового поезда была зафиксирована течь в контейнере. Состав следовал х от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги. Происшествие уже взято на контроль Новосибирской транспортной прокуратурой, последствия устраняются.

Напомним, что Александр Бастрыкин также обратил внимание на состояние дома в Новосибирске. В здании давно не делался капитальный ремонт.

Домом с разрушающейся крышей в Новосибирске заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин
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#Происшествия#Новосибирск#СК РФ#Следственный комитет#Проверка#Доследственная проверка#Соляная кислота#Утечка#Александр Бастрыкин
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