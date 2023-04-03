Утечка соляной кислоты в Новосибирске заинтересовала главу СК РФ Бастрыкина

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
«По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя Восточного межрегионального СУ СК России на транспорте Владимиру Ануфриеву доложить об обстоятельствах произошедшего и первых результатах организованной проверки», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Утечку соляной кислоты обнаружили на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Во время проверки состояния вагонов грузового поезда была зафиксирована течь в контейнере. Состав следовал х от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги. Происшествие уже взято на контроль Новосибирской транспортной прокуратурой, последствия устраняются.
Напомним, что Александр Бастрыкин также обратил внимание на состояние дома в Новосибирске. В здании давно не делался капитальный ремонт.