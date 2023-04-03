Утечка соляной кислоты в Новосибирске заинтересовала главу СК РФ Бастрыкина

Утечку соляной кислоты обнаружили на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Во время проверки состояния вагонов грузового поезда была зафиксирована течь в контейнере. Состав следовал х от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги. Происшествие уже взято на контроль Новосибирской транспортной прокуратурой, последствия устраняются.