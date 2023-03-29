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Домом с разрушающейся крышей в Новосибирске заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

29 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI
Разрушающимся домом заинтересовался Бастрыкин
Разрушающийся дом на Калинина,75 в Новосибирске привлек внимание Следственного комитета России. Дело находится на контроле у руководителя ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Новосибирской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в региональных СМИ появилась публикация о доме по улице Калинина,75 в Новосибирске, в котором долгое время не проводился капитальный ремонт. По словам жильцов, в здании разрушается крыша, а фундамент покрылся трещинами. При этом на проблемы собственников жилья никто не реагирует.

Новосибирскими следователями уже возбуждено дело о халатности. Также глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Напомним, что жильцы домов по улице Линейной жалуются на разрушения из-за последствий взрыва бытового газа в феврале. Однако в управляющей компании не реагируют на проблему.

Выбило стекла, пошли трещины: в соседних домах по Линейной заявили о разрушениях
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#Новосибирск#Александр Бастрыкин#Город#Следственный комитет#Ветхое жилье#ЖКХ
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