Домом с разрушающейся крышей в Новосибирске заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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«В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Новосибирской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.
До этого в региональных СМИ появилась публикация о доме по улице Калинина,75 в Новосибирске, в котором долгое время не проводился капитальный ремонт. По словам жильцов, в здании разрушается крыша, а фундамент покрылся трещинами. При этом на проблемы собственников жилья никто не реагирует.
Новосибирскими следователями уже возбуждено дело о халатности. Также глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Напомним, что жильцы домов по улице Линейной жалуются на разрушения из-за последствий взрыва бытового газа в феврале. Однако в управляющей компании не реагируют на проблему.