Домом с разрушающейся крышей в Новосибирске заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

До этого в региональных СМИ появилась публикация о доме по улице Калинина,75 в Новосибирске, в котором долгое время не проводился капитальный ремонт. По словам жильцов, в здании разрушается крыша, а фундамент покрылся трещинами. При этом на проблемы собственников жилья никто не реагирует.