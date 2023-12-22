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Утечка

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2023
В Новосибирске рядом с ГБШ произошла утечка метана
22 декабря 2023, 10:14
Утечка аммиака произошла на станции Инская в Новосибирске
Новосибирск столкнулся с утечкой аммиачной воды на станции Инская, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
30 апреля 2023, 04:55
Утечка соляной кислоты в Новосибирске заинтересовала главу СК РФ Бастрыкина
Утечка соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске взята на контроль Центральным аппаратом Следственного комитета. Расследование инцидента находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в СК РФ.
3 апреля 2023, 07:02
Соляная кислота разлилась на путях в Новосибирской области
20 февраля 2023, 13:12
Транспортная прокуратура занялась утечкой опасного вещества на железной дороге
19 января 2023, 08:52
2022
"Человек дышать не сможет": чем опасно отравление аммиаком
Выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате в Новосибирске, мог привести к тяжелым последствиям. Отравление этим веществом может привести к гибели людей
19 сентября 2022, 06:12

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