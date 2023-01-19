atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Транспортная прокуратура занялась утечкой опасного вещества на железной дороге

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
По сообщению транспортной прокуратуры Новосибирска, утечка соляной кислоты на железнодорожной станции не нанесла ущерб окружающей среде

В Новосибирске транспортная прокуратуры выехала на место утечки опасного химвщества

Утечку обнаружили при проверке вагонов грузового поезда, которые следовали от станции Татьянка Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.

Проверяющие заметили течь соляной кислоты, которая вытекала из погруженной в железнодорожный контейнер емкости.
На место происшествия незамедлительно выехали представители специализированных служб. По предварительной информации, которую сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура», вред окружающей среде не причинен.
Транспортная прокуратура сейчас выясняет, как исполнялось законодательство, регламентирующее перевозку опасных химических грузов по железной дороге. 

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили химическое вещество, вытекающее из цистерны к категории АХОВ - аварийно химически опасное вещество. Какой химикат перевозили по железной дороге, пока не сообщается.

2,9 млрд. рублей: Росприроднадзор назвал ущерб нанесенный природе АО «Кудряшовское»
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирск#Станция ж/д#Утечка#Соляная кислота#Прокуратура#Экология
Подпишитесь
Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске
Вчера, 08:12
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
Сегодня, 07:35
Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:18
Отставание в строительстве моста в Новосибирске бросает тень на репутацию группы ВИС
Вчера, 14:18
Новая партия мобилизованных отправилась на СВО из Новосибирской области
Сегодня, 09:12
Водитель Собчак выплатил 300 тысяч дочери погибшей в ДТП женщины из Новосибирска
Сегодня, 03:47