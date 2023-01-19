Транспортная прокуратура занялась утечкой опасного вещества на железной дороге

Проверяющие заметили течь соляной кислоты, которая вытекала из погруженной в железнодорожный контейнер емкости.

На место происшествия незамедлительно выехали представители специализированных служб. По предварительной информации, которую сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура», вред окружающей среде не причинен.

Транспортная прокуратура сейчас выясняет, как исполнялось законодательство, регламентирующее перевозку опасных химических грузов по железной дороге.