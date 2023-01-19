Транспортная прокуратура занялась утечкой опасного вещества на железной дороге

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Проверяющие заметили течь соляной кислоты, которая вытекала из погруженной в железнодорожный контейнер емкости.
На место происшествия незамедлительно выехали представители специализированных служб. По предварительной информации, которую сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура», вред окружающей среде не причинен.
Транспортная прокуратура сейчас выясняет, как исполнялось законодательство, регламентирующее перевозку опасных химических грузов по железной дороге.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили химическое вещество, вытекающее из цистерны к категории АХОВ - аварийно химически опасное вещество. Какой химикат перевозили по железной дороге, пока не сообщается.