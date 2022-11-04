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2,9 млрд. рублей: Росприроднадзор назвал ущерб нанесенный природе АО «Кудряшовское»

Сегодня, 04:36
Фото: 1MI
В чудовищном загрязненнии реки Амба виноваты не свиньи, а люди
Сибирское управление Росприроднадзора 3 ноября сообщило размер ущерба, нанесенного свинокомплексом «Кудряшовское» реке Амба и почвам в Колыванском районе Новосибирской области. Гендиректор предприятия Владимир Гавриленко находится в СИЗО. Возбуждены три уголовных дела.

1,78 млрд рублей – ущерб нанесенный почвам, 1,13 млрд рублей - реке Амба в Колыванском районе. Общая сумма ущерба - 2,9 млрд рублей, сообщает Сибирского управление Росприроднадзора 3 ноября 2022 на официальной странице «Вконтакте».

Такие суммы подсчитали инспекторы управления, расследуя вред, нанесенный экологии Новосибирской области из-за загрязнения жидкими отходами животноводства, которое произошло по вине АО «Кудряшовское» в мае 2022 года. Если в течение 30 дней нарушитель не уплатит положенную сумму, она будет взыскана по суду.

Напомним, директор новосибирского свинокомплекса «Кудряшовское» Владимир Гавриленко арестован и будет находиться в СИЗО до 17 декабря 2022 года. Он подозревается в нескольких экологических преступлениях. По версии следствия, он приказал сливать отходы предприятия в реку Амба.

АО «Кудряшовское» должно возместить вред, причинённый окружающей среде, и провести рекультивацию.

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#Дмитрий Тростников#Экология#Сизо#Загрязнение#Суд#Преступление#Свиньи#Вонь
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