2,9 млрд. рублей: Росприроднадзор назвал ущерб нанесенный природе АО «Кудряшовское»

Такие суммы подсчитали инспекторы управления, расследуя вред, нанесенный экологии Новосибирской области из-за загрязнения жидкими отходами животноводства, которое произошло по вине АО «Кудряшовское» в мае 2022 года. Если в течение 30 дней нарушитель не уплатит положенную сумму, она будет взыскана по суду.