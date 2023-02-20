Соляная кислота разлилась на путях в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Утечку зафиксировали 20 февраля, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. Обходчик осматривал вагоны грузового состава, который следовал со станции Приволжской до станции Лена.
«При осмотре вагонов выявлена течь соляной кислоты из погруженной в железнодорожный контейнер емкости», — уточняет ведомство.
Этот вагон срочно отцепили от состава, предотвратили масштабный разлив вредных веществ. Вреда окружающей среды, по предварительным данным, в результате утечки не случилось. Но прокуратура проверяет, насколько строго перевозчик отнесся к соблюдению законов по перевозке опасных грузов.
Разлив соляной кислоты уже случался в регионе: в прошлом году это было в Первомайском районе. Тогда потребовалось вызывать экстренные службы. Похожий случай был в начале января, поезд так же следовал из Поволжья.