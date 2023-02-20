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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Соляная кислота разлилась на путях в Новосибирской области

20 февраля 2023, 13:12
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирской области ликвидировали утечку соляной кислоты
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства утечки соляной кислоты из вагона на станции Барабинск в Новосибирской области.

Утечку зафиксировали 20 февраля, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. Обходчик осматривал вагоны грузового состава, который следовал со станции Приволжской до станции Лена.

«При осмотре вагонов выявлена течь соляной кислоты из погруженной в железнодорожный контейнер емкости», — уточняет ведомство.
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Этот вагон срочно отцепили от состава, предотвратили масштабный разлив вредных веществ. Вреда окружающей среды, по предварительным данным, в результате утечки не случилось. Но прокуратура проверяет, насколько строго перевозчик отнесся к соблюдению законов по перевозке опасных грузов.

Разлив соляной кислоты уже случался в регионе: в прошлом году это было в Первомайском районе. Тогда потребовалось вызывать экстренные службы. Похожий случай был в начале января, поезд так же следовал из Поволжья.

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирская область#Новосибирск#ЧП#Утечка#Железная дорога#Происшествия
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