В Новосибирске рядом с ГБШ произошла утечка метана

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, на АЗС произошла утечка метана из грузового автомобиля. В результате облако газа накрыло автоцистерну. Все подъезды перекрыты сотрудниками ГИБДД.
Сообщается, что водитель перекрыл основной кран и утечка прекратилась. Рядом с местом происшествия не было ни одного объекта социальной инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.
Напомним, что рядом с Сузуном построят крупный газопровод.