atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

При утечке газа никто не пострадал

В Новосибирске рядом с ГБШ произошла утечка метана

22 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI
При утечке газа никто не пострадал

На газовой заправке в Новосибирске зафиксировали утечку метана

В Новосибирске рядом с Гусинобродским шоссе возникла утечка метана. Происшествие могло произойти рядом с газовой заправкой.

Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, на АЗС произошла утечка метана из грузового автомобиля. В результате облако газа накрыло автоцистерну. Все подъезды перекрыты сотрудниками ГИБДД.

Сообщается, что водитель перекрыл основной кран и утечка прекратилась. Рядом с местом происшествия не было ни одного объекта социальной инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что рядом с Сузуном построят крупный газопровод.

Под Сузуном построят газопровод за 3 миллиарда рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В топ-10 самых тревожных регионов России попала Новосибирская область
#Происшествия#Новосибирск#Газ#Утечка#Заправка#Александр Ляхов
Подпишитесь
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Вчера, 05:08
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
Сегодня, 02:01
Портрет академика Асеева остается в галерее почетных жителей Новосибирска
Сегодня, 09:05
Историческое здание аэропорта «Северный» в Новосибирске на грани разрушения
Сегодня, 10:14
В Новосибирске активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша»
Сегодня, 05:42
Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
Сегодня, 01:45