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Published Сегодня, 08:48

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Новосибирск стал самым тревожным городом

В топ-10 самых тревожных регионов России попала Новосибирская область

20 декабря 2023, 08:48
Фото: 1MI
Новосибирск стал самым тревожным городом
В список самых «тревожных» регионов России попала Новосибирская область. Это следует из исследования агентства КРОС.

В 2023 году жителей Новосибирска больше всего беспокоили вопросы, связанные с СВО, взрывами бытового газа и возможными ограничениями на аборты, а также ситуация с авиацией и ценообразование.

Новосибирская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, попавшим в топ-10 тревожных регионов, получив 9 место. Первое место в списке заняла Москва.

Агентство также составило список самых «уравновешенных» регионов страны в 2023 году. В этом списке представлены Республика Алтай и Красноярский край, занявшие шестое и седьмое место соответственно. Топ-лист возглавила Владимирская область.

Новосибирская область вошла в топ непьющих регионов России
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