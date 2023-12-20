В топ-10 самых тревожных регионов России попала Новосибирская область

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В 2023 году жителей Новосибирска больше всего беспокоили вопросы, связанные с СВО, взрывами бытового газа и возможными ограничениями на аборты, а также ситуация с авиацией и ценообразование.
Новосибирская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, попавшим в топ-10 тревожных регионов, получив 9 место. Первое место в списке заняла Москва.
Агентство также составило список самых «уравновешенных» регионов страны в 2023 году. В этом списке представлены Республика Алтай и Красноярский край, занявшие шестое и седьмое место соответственно. Топ-лист возглавила Владимирская область.