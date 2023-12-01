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Метро в Новосибирске одно из чистых

Метрополитен в Новосибирске попал в ТОП-3 самых чистых подземок России

1 декабря 2023, 02:23
Фото: atas.info
Метро в Новосибирске одно из чистых
Новосибирский метрополитен входит в тройку самых чистых подземных систем России, согласно рейтингу Международной Ассоциации «Метро».

В результате исследования, проведенного Международной Ассоциацией «Метро», был составлен рейтинг метрополитенов России по чистоте.

В оценке учитывались такие факторы, как частота уборки пассажирской зоны, подвижного состава и прилегающих к станциям территорий, дезинфекция поверхностей, наличие автоматической системы очистки воздуха в вагонах, а также наличие профессионального оборудования и специальных средств для уборки.

Первое место в рейтинге занял Московский метрополитен. На втором и третьем местах расположились Самарский и Новосибирский метрополитены соответственно.

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