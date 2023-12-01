Метрополитен в Новосибирске попал в ТОП-3 самых чистых подземок России

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
В результате исследования, проведенного Международной Ассоциацией «Метро», был составлен рейтинг метрополитенов России по чистоте.
В оценке учитывались такие факторы, как частота уборки пассажирской зоны, подвижного состава и прилегающих к станциям территорий, дезинфекция поверхностей, наличие автоматической системы очистки воздуха в вагонах, а также наличие профессионального оборудования и специальных средств для уборки.
Первое место в рейтинге занял Московский метрополитен. На втором и третьем местах расположились Самарский и Новосибирский метрополитены соответственно.