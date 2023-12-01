Метрополитен в Новосибирске попал в ТОП-3 самых чистых подземок России

В оценке учитывались такие факторы, как частота уборки пассажирской зоны, подвижного состава и прилегающих к станциям территорий, дезинфекция поверхностей, наличие автоматической системы очистки воздуха в вагонах, а также наличие профессионального оборудования и специальных средств для уборки.