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Станцией «Октябрьская» стали пользоваться больше пассажиров
Несмотря на показатели, самой востребованной остается станция «Площадь Маркса» — конечная станция Ленинской линии и главный транспортный узел левого берега Новосибирска.
11 марта, 03:13
2023
Метрополитен в Новосибирске попал в ТОП-3 самых чистых подземок России
Новосибирский метрополитен входит в тройку самых чистых подземных систем России, согласно рейтингу Международной Ассоциации «Метро».
1 декабря 2023, 02:23
Новосибирск «прохлопал» проектирование метро в 2023 году — депутаты Заксобрания
14 ноября 2023, 10:00
Где новосибирцы получают больше всего травм на железной дороге — названы станции
Инская, Чулымская, Бердск: лидеры по травмированиям на железнодорожных путях в Новосибирской области.
17 сентября 2023, 03:51
2022
Строительство метро 2022: повезло Нижнему Новгороду, в Новосибирске — как всегда
24 марта 2022, 10:50

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