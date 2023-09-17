Где новосибирцы получают больше всего травм на железной дороге — названы станции

С начала текущего года на станциях в Новосибирской области с наибольшим количеством травмирований были зафиксированы случаи в Инской (6 случаев), Чулымской (5) и Бердске (2). Об этом сообщается в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, цитирует РБК Новосибирск. В основном пострадавшие — люди в возрасте от 25 до 45 лет, а затем идут группы возрастов 45-60 лет и 18-25 лет.