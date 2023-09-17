Где новосибирцы получают больше всего травм на железной дороге — названы станции

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С начала текущего года на станциях в Новосибирской области с наибольшим количеством травмирований были зафиксированы случаи в Инской (6 случаев), Чулымской (5) и Бердске (2). Об этом сообщается в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, цитирует РБК Новосибирск. В основном пострадавшие — люди в возрасте от 25 до 45 лет, а затем идут группы возрастов 45-60 лет и 18-25 лет.
Железнодорожники отметили, что нарушения чаще всего происходят на станциях с большим пассажиропотоком, таких как остановочные платформы «Западная площадка», «Аэрофлот» и станции Инская, Коченево, Искитим.
Большинство несчастных случаев происходит в местах, где запрещено пересекать железнодорожные пути. К другим причинам относятся: переход через пешеходный переход при запрещающем сигнале поезда, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, а также слушание музыки через наушники или разговор по мобильному телефону. Пострадавшие не слышат шума приближающегося поезда и сигналов локомотивов, сообщили в Управлении Западно-Сибирских железных дорог.
Для предотвращения травм на железнодорожных путях сотрудники Западно-Сибирской железной дороги и полиции проводят рейды.