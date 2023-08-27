В Новосибирске из-за поджога релейного шкафа задержали два пассажирских поезда

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Во время происшествия в Новосибирске, два пассажирских поезда были задержаны из-за поджога на перегоне Обь — Новосибирск-Западный. В ночь на 27 августа неизвестный повредил несколько светофоров, что привело к задержке на полчаса пассажирских поездов из столицы в Читу и Владивосток.
Злоумышленник долго пытался взломать шкаф и повредить оборудование, однако не смог справиться с этим и решил поджечь его. В результате произошла ложная занятость на двух путях, а также выявлена неисправность светофоров.
По информации телеграм-канала Shot, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили бутылку от горючего вещества, окурок и следы от велосипедных шин у релейного шкафа.
Атас.инфо обратился за комментарием в управление транспортной полиции по СФО, однако там не располагают информацией о данном инциденте.