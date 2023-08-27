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Поезда задержались

В Новосибирске из-за поджога релейного шкафа задержали два пассажирских поезда

27 августа 2023, 11:08
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Поезда задержались
В Новосибирске из-за поджога задержали два пассажирских поезда, так как неизвестный вывел из строя светофоры.

Во время происшествия в Новосибирске, два пассажирских поезда были задержаны из-за поджога на перегоне Обь — Новосибирск-Западный. В ночь на 27 августа неизвестный повредил несколько светофоров, что привело к задержке на полчаса пассажирских поездов из столицы в Читу и Владивосток.

Злоумышленник долго пытался взломать шкаф и повредить оборудование, однако не смог справиться с этим и решил поджечь его. В результате произошла ложная занятость на двух путях, а также выявлена неисправность светофоров.

По информации телеграм-канала Shot, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили бутылку от горючего вещества, окурок и следы от велосипедных шин у релейного шкафа.

Атас.инфо обратился за комментарием в управление транспортной полиции по СФО, однако там не располагают информацией о данном инциденте.

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#Транспорт#Новосибирск#Пожар#Поджог#Эмилия Губарева
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