В Новосибирске из-за поджога релейного шкафа задержали два пассажирских поезда

Во время происшествия в Новосибирске, два пассажирских поезда были задержаны из-за поджога на перегоне Обь — Новосибирск-Западный. В ночь на 27 августа неизвестный повредил несколько светофоров, что привело к задержке на полчаса пассажирских поездов из столицы в Читу и Владивосток.