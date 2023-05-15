Ленинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО на два месяца Виктора Скоробогатова, которого подозревают в поджоге самолета Су-24, находившегося на хранении на территории летно-испытатльной станции Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Ранее в социальных сетях распространялось видео с горящим самолетом, однако руководство авиапредприятия отрицало инцидент, а телеграм-канал «Война с фейками» назвал видео постановочным и возможно, снятым на территории Украины.