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В Новосибирске арестован подозреваемый в поджоге самолета Су-24

15 мая 2023, 06:34
Фото: 1MI
Суд отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца

Предполагаемый диверсант-поджигатель Су-24 арестован в Новосибирске

Ленинский районный суд арестовал предполагаемого диверсанта, который попытался поджечь боевую машину на территории авиазавода имени Чкалова

Ленинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО на два месяца Виктора Скоробогатова, которого подозревают в поджоге самолета Су-24, находившегося на хранении на территории летно-испытатльной станции Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Ранее в социальных сетях распространялось видео с горящим самолетом, однако руководство авиапредприятия отрицало инцидент, а телеграм-канал «Война с фейками» назвал видео постановочным и возможно, снятым на территории Украины.

Скоробогатова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за действия, «совершенные в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации». Как сказано на сайте суда, максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

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#Пожар#Суд#Диверсия#Происшествия#Новосибирск
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