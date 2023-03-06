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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Названы подробности поджога новосибирского центра помощи для СВО

6 марта 2023, 08:40
Фото: ВК/На ОбьГЭС (Новосибирск)
Неизвестные два раза пытались сжечь центр
В Новосибирске подожгли центр гуманитарной помощи для спецоперации. Пожар удалось оперативно потушить. Выяснилось, что это была не единственная попытка поджигателей.

Инцидент произошел в Советском районе в ночь на 6 марта. Неизвестные подожгли музейную комнату Ресурсного центра на Новоморской, 12 на ОбьГЭСе.

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Пожар потушили оперативно сотрудники центра. Они кидали снег на огонь. Большого ущерба пожар не нанес, лишь повредил окно и стол. Примечательно, но в здание бросили бутылку с зажигательной смесью.

Как рассказала в своих соцсетях Светлана Каверзина, полиция возбудила по этому факту дело. Однако официально в ведомстве информацию оперативно не прокомментировали.

Как удалось узнать из ВК-группы «На ОбьГЭСе (Новосибирск)», неделю назад в этом же центре произошел похожий инцидент – неизвестные пытались поджечь помещение.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Новосибирске пытались поджечь военкомат после начала частичной мобилизации. 

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#Поджог#Гуманитарная помощь#Пожар#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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