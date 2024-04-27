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После торжественной церемонии вступления в должность Кудрявцев отправился в пресс-центр ТАСС

Обещания Кудрявцева: о чем заявил мэр Новосибирска в первый день работы

27 апреля 2024, 01:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
После торжественной церемонии вступления в должность Кудрявцев отправился в пресс-центр ТАСС
Максим Кудрявцев официально вступил в должность 26 апреля и сделал ряд заявлений о своей будущей деятельности на посту главы муниципалитета.

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после торжественной процедуры инаугурации 26 апреля дал первую официальную пресс-конференцию, на которой озвучил свое видение решения ряда городских проблем. Глава города говорил, не называя конкретных сроков, скорее это были общие слова о том, что необходимо сделать, чтобы новосибирцы жили комфортнее.

В первую очередь, для большей эффективности работы муниципалитета необходимы кадровые решения. И они будут, заявил Кудрявцев, подчеркнув, что определенные ротации он уже наметил, но, как и губернатор Андрей Травников, будет озвучивать их только после окончательного принятия решения.

На аудит и изучение всех процессов управления городом уйдет два-три месяца, после чего будет объявлено о конкретных шагах в направлении муниципальной реформы. Четко прозвучало, что в мэрии будет внедряться так называемый проектный метод управления. То есть, когда для решения определенной задачи собирается конкретная команда менеджеров. После успешного завершения работы специалисты начинают заниматься другими вопросами в другой команде.

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Видео: atas.info

Одна из самых неприятных и обсуждаемых многие годы городских проблем — пыль, которой пропитан весенний воздух. Кудрявцев признал, что по качеству атмосферы в апреле–мае Новосибирск сильно отстает от других городов-миллионников. И выдал набор банальностей, которые повторял и его предшественник Анатолий Локоть, и десятки экспертов-урбанистов. Нужно сделать так, чтобы газоны были ниже уровня тротуаров, песок, которым зимой посыпают тротуары, был крупным, а не со значительной примесью речного ила, а застройщики мыли колеса техники, которая выезжает со стройплощадок. Ну и самое главное — после зимы улицы необходимо быстро и эффективно убирать.

Как всего этого добиться, новый мэр толком не объяснил, но признал, что коммунальной техники для уборки не хватает. Равно как и денег на ее покупку в городском бюджете.

А между тем, они нужны для еще для того, чтобы строить новые ливневки и дренажные газоны, которые должны быть увязаны между собой, такую задачу тоже обозначил мэр. Но куда как большие траты потребуются для улучшения работы общественного транспорта.

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Приоритет, по мнению Кудрявцева, должен быть отдан транспорту рельсовому. Новый мэр с оптимизмом смотрит на развитие метрополитена и считает, что уже сейчас нужно составлять 15-летний план по строительству новых станций. Упомянул глава города и о давно забытой идее развития линий скоростного трамвая. А ведь с десяток лет назад муниципалитет носился с этой мыслью, как с писанной торбой, и в воображении чиновников трамвайные обособленные пути связывали крупные транспортно-пересадочные узлы с отдаленными микрорайонами.

Упомянул Максим Кудрявцев и о необходимости развития проекта «Городская электричка». И вот этот пункт как раз выглядит наболее реальным. Не так давно глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что предложения Новосибирска по созданию новых остановочных платформ в черте города внесены в федеральную программу «Мобильный город» на 2025 год.

На все остальное придется изыскивать деньги самостоятельно. И хотя мэр намекнул, что надеется на увеличение транфертов из областного бюджета (напомним, что несколько дней назад губернатор Андрей Травников публично пообещал своему бывшему заместителю максимальную и всестороннюю поддержку на посту главы Новосибирска), именно увеличение собственных доходов бюджета Максим Кудрявцев назвал самым коротким путем решения всех городских проблем.

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Как же увеличить поступления в городскую казну? Для начала, говорит Кудрявцев, нужно оцифровать все муниципальное имущество. Логично, что экс-топ-менеджер «Ростелекома» говорит о цифровизации. После того, как будет завершена эта инвентаризация, можно будет анализировать и понимать, какую недвижимость можно использовать более эффективно, а от какой собственности выгоднее будет избавиться.

Еще один ресурс — муниципальная земля. Ее Максим Кудрявцев предлагает вовлекать в инвестиционную деятельность везде, где только возможно, в первую очередь упоминая в этой связи жилищное строительство.

И вот тут, наверное, горожанам стоит напрячься. Учитывая мощное строительное лобби в горсовете, который, напомним, и назначил Максима Кудрявцева, подобные заявления могут привести к ренессансу точечной застройки и уничтожению исторической среды в угоду девелоперам.

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