Обещания Кудрявцева: о чем заявил мэр Новосибирска в первый день работы

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Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после торжественной процедуры инаугурации 26 апреля дал первую официальную пресс-конференцию, на которой озвучил свое видение решения ряда городских проблем. Глава города говорил, не называя конкретных сроков, скорее это были общие слова о том, что необходимо сделать, чтобы новосибирцы жили комфортнее.
В первую очередь, для большей эффективности работы муниципалитета необходимы кадровые решения. И они будут, заявил Кудрявцев, подчеркнув, что определенные ротации он уже наметил, но, как и губернатор Андрей Травников, будет озвучивать их только после окончательного принятия решения.
На аудит и изучение всех процессов управления городом уйдет два-три месяца, после чего будет объявлено о конкретных шагах в направлении муниципальной реформы. Четко прозвучало, что в мэрии будет внедряться так называемый проектный метод управления. То есть, когда для решения определенной задачи собирается конкретная команда менеджеров. После успешного завершения работы специалисты начинают заниматься другими вопросами в другой команде.
Одна из самых неприятных и обсуждаемых многие годы городских проблем — пыль, которой пропитан весенний воздух. Кудрявцев признал, что по качеству атмосферы в апреле–мае Новосибирск сильно отстает от других городов-миллионников. И выдал набор банальностей, которые повторял и его предшественник Анатолий Локоть, и десятки экспертов-урбанистов. Нужно сделать так, чтобы газоны были ниже уровня тротуаров, песок, которым зимой посыпают тротуары, был крупным, а не со значительной примесью речного ила, а застройщики мыли колеса техники, которая выезжает со стройплощадок. Ну и самое главное — после зимы улицы необходимо быстро и эффективно убирать.
Как всего этого добиться, новый мэр толком не объяснил, но признал, что коммунальной техники для уборки не хватает. Равно как и денег на ее покупку в городском бюджете.
А между тем, они нужны для еще для того, чтобы строить новые ливневки и дренажные газоны, которые должны быть увязаны между собой, такую задачу тоже обозначил мэр. Но куда как большие траты потребуются для улучшения работы общественного транспорта.
Приоритет, по мнению Кудрявцева, должен быть отдан транспорту рельсовому. Новый мэр с оптимизмом смотрит на развитие метрополитена и считает, что уже сейчас нужно составлять 15-летний план по строительству новых станций. Упомянул глава города и о давно забытой идее развития линий скоростного трамвая. А ведь с десяток лет назад муниципалитет носился с этой мыслью, как с писанной торбой, и в воображении чиновников трамвайные обособленные пути связывали крупные транспортно-пересадочные узлы с отдаленными микрорайонами.
Упомянул Максим Кудрявцев и о необходимости развития проекта «Городская электричка». И вот этот пункт как раз выглядит наболее реальным. Не так давно глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что предложения Новосибирска по созданию новых остановочных платформ в черте города внесены в федеральную программу «Мобильный город» на 2025 год.
На все остальное придется изыскивать деньги самостоятельно. И хотя мэр намекнул, что надеется на увеличение транфертов из областного бюджета (напомним, что несколько дней назад губернатор Андрей Травников публично пообещал своему бывшему заместителю максимальную и всестороннюю поддержку на посту главы Новосибирска), именно увеличение собственных доходов бюджета Максим Кудрявцев назвал самым коротким путем решения всех городских проблем.
Как же увеличить поступления в городскую казну? Для начала, говорит Кудрявцев, нужно оцифровать все муниципальное имущество. Логично, что экс-топ-менеджер «Ростелекома» говорит о цифровизации. После того, как будет завершена эта инвентаризация, можно будет анализировать и понимать, какую недвижимость можно использовать более эффективно, а от какой собственности выгоднее будет избавиться.
Еще один ресурс — муниципальная земля. Ее Максим Кудрявцев предлагает вовлекать в инвестиционную деятельность везде, где только возможно, в первую очередь упоминая в этой связи жилищное строительство.
И вот тут, наверное, горожанам стоит напрячься. Учитывая мощное строительное лобби в горсовете, который, напомним, и назначил Максима Кудрявцева, подобные заявления могут привести к ренессансу точечной застройки и уничтожению исторической среды в угоду девелоперам.