Обещания Кудрявцева: о чем заявил мэр Новосибирска в первый день работы

Одна из самых неприятных и обсуждаемых многие годы городских проблем — пыль, которой пропитан весенний воздух. Кудрявцев признал, что по качеству атмосферы в апреле–мае Новосибирск сильно отстает от других городов-миллионников. И выдал набор банальностей, которые повторял и его предшественник Анатолий Локоть, и десятки экспертов-урбанистов. Нужно сделать так, чтобы газоны были ниже уровня тротуаров, песок, которым зимой посыпают тротуары, был крупным, а не со значительной примесью речного ила, а застройщики мыли колеса техники, которая выезжает со стройплощадок. Ну и самое главное — после зимы улицы необходимо быстро и эффективно убирать.