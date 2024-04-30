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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Дождей будет много

Затяжные дожди в Новосибирске прогнозируют синоптики в мае

30 апреля 2024, 12:41
Фото: atas.info
Дождей будет много
Май окажется дождливым месяцем в Новосибирске: прогноз выпустили погодные сервисы.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в начале мая +9 днем, а с 4 по 6 мая +14. С 7 мая начнет теплеть еще сильнее: в День Победы 9 мая погода порадует +24 градусами.

Во второй декаде месяца, с 10 по 20 мая, будет сохраняться +19…+23. А вот с 21 числа снова похолодает до +15…+9. К концу месяца столбик термометра покажет +17. При этом 2, 13, 14, 20, 23 и 27 мая пройдет дождь.

Сайт Gismeteo, также обещает осадки в виде дождя в следующие числа: 2-5, 11-13, 15-20, 20, 22–30 мая. Что касается температуры, то жары в начале месяца не будет: в среднем ожидается +9…+15, а во второй декаде +19.

Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Дождь#Весна
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