Затяжные дожди в Новосибирске прогнозируют синоптики в мае

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в начале мая +9 днем, а с 4 по 6 мая +14. С 7 мая начнет теплеть еще сильнее: в День Победы 9 мая погода порадует +24 градусами.
Во второй декаде месяца, с 10 по 20 мая, будет сохраняться +19…+23. А вот с 21 числа снова похолодает до +15…+9. К концу месяца столбик термометра покажет +17. При этом 2, 13, 14, 20, 23 и 27 мая пройдет дождь.
Сайт Gismeteo, также обещает осадки в виде дождя в следующие числа: 2-5, 11-13, 15-20, 20, 22–30 мая. Что касается температуры, то жары в начале месяца не будет: в среднем ожидается +9…+15, а во второй декаде +19.