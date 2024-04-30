Затяжные дожди в Новосибирске прогнозируют синоптики в мае

Во второй декаде месяца, с 10 по 20 мая, будет сохраняться +19…+23. А вот с 21 числа снова похолодает до +15…+9. К концу месяца столбик термометра покажет +17. При этом 2, 13, 14, 20, 23 и 27 мая пройдет дождь.