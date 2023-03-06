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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Два раза в Новосибирске пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для СВО

6 марта 2023, 04:53
Фото: ВК/На ОбьГЭС (Новосибирск)
Пожар удалось вовремя устранить

В Новосибирске неизвестные подожгли центр сбора гуманитарной помощи для СВО

В ночь с 5 на 6 марта в Новосибирске был подожжен центр сбора гуманитарной помощи. Это была не единственная попытка навредить центру, сообщается в соцсетях.

В Советском районе ночью 6 марта произошел пожар в координационном центре «Активный город» на улице Новоморской, 12. Как рассказали очевидцы в ВК-группе «На ОбьГЭСе», неизвестные хотели поджечь музейную комнату Ресурсного центра.

В этом центре принимают помощь волонтеров, а также плетут маскировочные сети для мобилизованных, участвующих в спецоперации. Примечательно, но неделю назад в центре уже была неудачная попытка поджога.

Неизвестные тогда разбили стекло и бросили в здание горящую тряпку. Вовремя сработала сигнализация, благодаря которой охрана потушила пожар.

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Напомним, что в России после объявления частичной мобилизации начали массово Новосибирск это тоже не обошло стороной. 

#Эмилия Губарева#Поджог#Гуманитарная помощь#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Спецоперация
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