Два раза в Новосибирске пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для СВО

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В Советском районе ночью 6 марта произошел пожар в координационном центре «Активный город» на улице Новоморской, 12. Как рассказали очевидцы в ВК-группе «На ОбьГЭСе», неизвестные хотели поджечь музейную комнату Ресурсного центра.
В этом центре принимают помощь волонтеров, а также плетут маскировочные сети для мобилизованных, участвующих в спецоперации. Примечательно, но неделю назад в центре уже была неудачная попытка поджога.
Неизвестные тогда разбили стекло и бросили в здание горящую тряпку. Вовремя сработала сигнализация, благодаря которой охрана потушила пожар.
Напомним, что в России после объявления частичной мобилизации начали массово Новосибирск это тоже не обошло стороной.