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Су-24 подожгли на авиационном заводе в Новосибирске — правда или фейк?

9 мая 2023, 14:00
Фото: 1MI
Информация оказалась фейком

В Новосибирске опровергли информацию о поджоге Су-24 на авиационном заводе

Телеграм-канал «Война с фейками» опроверг информацию о поджоге Су-24 на авиационном заводе компании "Сухой" в Новосибирске, которую распространяли другие телеграм-каналы. В сообщении от 9 мая говорится о том, что эта информация не соответствует действительности.

В телеграм-каналах распространялась фейковая информация о поджоге на заводе компании "Сухой" в Новосибирске.

Однако, недавние новости опровергли эту информацию, в частности, Телеграм-канал «Война с фейками».

Сообщается, что информация о случившемся не соответствует действительности и источник из администрации завода сообщил, что на территории компании не было никаких происшествий. Также канал уточняет, что видео могло быть снято на территории Украины для провокации.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Завод#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск
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