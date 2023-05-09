Су-24 подожгли на авиационном заводе в Новосибирске — правда или фейк?

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В телеграм-каналах распространялась фейковая информация о поджоге на заводе компании "Сухой" в Новосибирске.
Однако, недавние новости опровергли эту информацию, в частности, Телеграм-канал «Война с фейками».
Сообщается, что информация о случившемся не соответствует действительности и источник из администрации завода сообщил, что на территории компании не было никаких происшествий. Также канал уточняет, что видео могло быть снято на территории Украины для провокации.