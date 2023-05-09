atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Изображение материала

Два истребителя Су-34 пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая

9 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
Истребители пролетели в небе над Новосибирском

В Новосибирске два истребителя Су-34 стали участниками авиапарада на Дне Победы

Во вторник, 9 мая в Новосибирске два истребителя Су-34 приняли участие в авиапараде.

Два истребителя Су-34, произведенные на новосибирском авиазаводе имени Чкалова, приняли участие в авиапараде в Новосибирске 9 мая.

В связи с усеченным режимом праздника, в нем не было вертолетов и других военных самолетов.

Кроме двух Су-34, в полете присутствовал только турбовинтовой самолет. Также отметим, что пролет авиации не был анонсирован заранее.

Напомним, что ранее мы публиковали полную программу парада Победы в Новосибирске. 

День Победы 2023 в Новосибирске программа от парада до салюта 9 мая
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#9 мая#День Победы#Парад#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск#День Победы в Новосибирске 9 мая 2023
Подпишитесь
День Победы 2023 в Новосибирске программа от парада до салюта 9 мая
Вчера, 22:58
Где перекрыты улицы 9 мая 2023 в Новосибирске во время парада и салюта на День Победы
Вчера, 21:47
Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной
Вчера, 15:41
Семь салютов 9 мая 2023 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало
Сегодня, 01:16
Толпы новосибирцев пришли на пл. Ленина: начался Парад Победы 9 мая
Сегодня, 02:42
Парад 9 мая 2023 в Новосибирске онлайн: где и во сколько смотреть трансляцию
Вчера, 21:57