Два истребителя Су-34 пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Два истребителя Су-34, произведенные на новосибирском авиазаводе имени Чкалова, приняли участие в авиапараде в Новосибирске 9 мая.
В связи с усеченным режимом праздника, в нем не было вертолетов и других военных самолетов.
Кроме двух Су-34, в полете присутствовал только турбовинтовой самолет. Также отметим, что пролет авиации не был анонсирован заранее.
Напомним, что ранее мы публиковали полную программу парада Победы в Новосибирске.