Под Сузуном построят газопровод за 3 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объект обеспечит топливом 4,5 тысячи домовладений и десять котельных.
«Межпоселковый газопровод протяженностью 112 км от газораспределительной станции „Черепаново“ до села Шурыгино, села Шипуново, рабочего поселка Сузун. Стоимость — 3,6 млрд рублей». — рассказали в министерстве.
Строительство планируется начать в 2024 году в рамках программы газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2021–2025 годы.