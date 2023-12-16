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Газопровод должны ввести в эксплуатацию в 2026 году

Под Сузуном построят газопровод за 3 миллиарда рублей

16 декабря 2023, 09:24
Фото: Виктория Лачугина / 1MI
Газопровод должны ввести в эксплуатацию в 2026 году

В Новосибирской области построят 112 км газопровода за 3,6 миллиарда рублей

Власти Новосибирской области реализуют проект по строительству газопровода на юго-востоке региона. Его стоимость оценивается в 3,6 миллиарда рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объект обеспечит топливом 4,5 тысячи домовладений и десять котельных.

«Межпоселковый газопровод протяженностью 112 км от газораспределительной станции „Черепаново“ до села Шурыгино, села Шипуново, рабочего поселка Сузун. Стоимость — 3,6 млрд рублей». — рассказали в министерстве.

Строительство планируется начать в 2024 году в рамках программы газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2021–2025 годы.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Газификация#Газ#Проект#Александр Ляхов#Энергетика
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